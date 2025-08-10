El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

«No nos gusta que los vecinos se sientan molestos y trabajamos para ver qué medidas podemos tomar»

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:43

Las fiestas de la Semana Grande no han sido del agrado de todo el mundo. Los más afectados han sido los vecinos del centro y ... desde la asociación de Pombo-Cañadío-Ensanche se han encargado de hacerlo saber recabando fotografías día a día de cómo amanecían las calles; con restos de botellón hasta las primeras horas de la mañana. También lamentan los ruidos y las reyertas sucedidas.

