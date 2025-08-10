«No nos gusta que los vecinos se sientan molestos y trabajamos para ver qué medidas podemos tomar»

Las fiestas de la Semana Grande no han sido del agrado de todo el mundo. Los más afectados han sido los vecinos del centro y ... desde la asociación de Pombo-Cañadío-Ensanche se han encargado de hacerlo saber recabando fotografías día a día de cómo amanecían las calles; con restos de botellón hasta las primeras horas de la mañana. También lamentan los ruidos y las reyertas sucedidas.

–Estas fiestas multitudinarias no han gustado a todo el mundo y los vecinos del centro han lamentado los ruidos y los botellones de madrugada, ¿qué valoración hace de esto?

–La Semana Grande son diez días al año, todas las fiestas dentro de las ciudades creo que son molestas para parte de los vecinos. A nosotros no nos gusta que se sientan así, intentamos con la programación ser los menos molestos posibles y programamos en horas en las que los ruidos no sean muy molestos porque las actividades no terminan muy tarde. Las molestias que han sentido los vecinos no son tanto derivadas de la programación que hemos hecho, pero de todas formas no nos gusta que ocurra y hay que buscar soluciones para aliviarlo de alguna forma. Por eso trabajamos con los diferentes servicios para ver qué medidas podemos tomar para que los vecinos se sientan lo menos perjudicados posible.

–¿Cree que es una responsabilidad de otras áreas como Protección Ciudadana?

–En realidad trabajamos todos juntos. Cuando preparamos la Semana Grande no lo hacemos solo desde nuestra Concejalía, participan prácticamente todas las del Ayuntamiento desde Protección Ciudadana, Limpieza, Ingeniería Industrial, Servicios Generales… Todas participan activamente y me consta, porque yo estoy en la calle en la Semana Grande, el trabajo que realizan. La Policía está en la calle; los servicios de limpieza ya están limpiando en cuanto termina una actividad... Lo que pasa es que son muchos eventos los que hay, pero me consta que el trabajo que se ha hecho con los servicios es muy importante, es un esfuerzo para todos ellos y únicamente tengo palabras de agradecimiento para todos.