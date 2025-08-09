Fervor cítrico en Novales

«Caramelo de limón, /el sol de mi país», cantaban Vainica Doble, y a buen seguro Gloria van Aerssen y Carmen Santonja podrían haberle añadido ... otro verso cítrico a esta hermosísima canción de haber pasado por la fiesta de los Limones Solidarios. Novales (Alfoz de Lloredo) volvió a entregarse una edición más –y van quince– a la celebración de su producto estrella: sus limones de piel gruesa, aromáticos, carnosos y prestos a ser recolectados durante todo el año.

Además de servir como escaparate del municipio y como animadísimo punto de encuentro para vecinos y visitantes, el fin último de esta celebración es recaudar dinero para, en este caso, contratar trabajadores, poner en marcha programas de acompañamiento y comprar dispositivos y materiales en el ámbito de la dependencia. El año pasado se lograron 29.500 euros, la cantidad más alta desde 2012. «Yo creo que este año puede ser más», auguraba a media tarde Ana Belén Herrera, voluntaria tras una de las barras instaladas ayer bajo una carpa en el parque público Los Pelambres, que es también donde crece el bosquecillo de 'limoneros ilustres' que Alfoz planta en honor a sus embajadores.

Como decíamos, Novales, donde cada finca y casi cada casa tiene un limonero plantado en su puerta, ha vuelto a entregarse a su gran fiesta. Las actividades han comenzado a mediodía, en el parque de La Aceña, con un 'Masterchef junior'. A las cinco, ha abierto sus puertas el recinto festivo, empezando entonces a circular bajo la carpa los combinados especiales, las tartaletas, los hojaldres, los bocadillos de lomo, los mojitos y 'gin tonics', y una fabulosa limonada cuya receta no ha llegado a desvelar esta tarde Ana Belén Herrera. Lleva, claro está, limón de Novales. «Esta fiesta tiene mucha importancia y está en auge. Nos da fama y tiene además un fin solidario», ha contado esta voluntaria antes de seguir con la producción de los estupendos refrescos naturales.

Voluntarios como Ana Belén son clave en el éxito de esta fiesta. Otra son los embajadores. Este año, «el honor» ha recaído en el actor y humorista Goyo Jiménez, que antes de lanzar el chupinazo, atarse el pañuelo al cuello y dar por inauguradas las celebraciones, ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento, donde ha sido recibido con honores por las autoridades y escoltado por los cofrades del limón, que a pesar del calor han vestido para la ocasión sus capas de terciopelo amarillo y sus gorras caladas con una hoja verde en lo alto.

Además del alcalde de Alfoz, Enrique Bretones, esta tarde exultante con su pañuelo amarillo al cuello, a Jiménez lo han acompañado durante la fiesta su colega y antecesor en el cargo, Leo Harlem, y una animada 'corte de limoneros ilustres' que, como los periodistas Roberto Brasero y Ana Ibañez, también están comprometidos con la promoción de esta fiesta y de esta fruta tan versátil. A modo de comitiva, todos han hecho el preceptivo recorrido bajo la carpa, parando para hablar o tomarse fotos con todo aquel que se lo ha pedido. Después ha llegado la investidura oficial como embajador de Jiménez, que no podía estar más feliz. El Gobierno cántabro, que ya ha anunciado su intención de calificar esta fiesta de los Limones Solidarios como de interés turístico regional, ha estado representado en el paseíllo y en el acto por los consejeros Roberto Media y Begoña del Río. También han asistido la presidenta del Parlamento autonómico, María José González Revuelta, o la alcaldesa de Santander, Gema Igual, entre otros.

En la ceremonia, conducida por la periodista Sara Torre, Harlem ha hecho entrega a Jiménez del diploma, el pin, el trofeo y el pequeño ejemplar de limonero que le convierten en automáticamente en embajador novaliego. «Me he enamorado de Novales», ha declarado Jiménez antes de dar las gracias a todos los vecinos y bajar a tomar algo con ellos.