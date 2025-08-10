El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día

Las grandes inversiones del Gobierno del PP están siendo, hasta ahora, en proyectos heredados del bipartito, como La Pasiega, el Mupac o el búnker de ... protones. Por eso, la presidenta cántabra y el consejero de Fomento están pisando el acelerador para dejar su impronta con el puente entre Requejada y Polanco, una demanda histórica para acabar con los habituales problemas de tráfico a la villa costera durante los meses de verano. Hace dos décadas que se empezaron a mover los papeles de este proyecto pero no ha sido hasta ahora cuando se han dado pasos decididos para construirlo, pese a las críticas de quienes lo ven innecesario o menos prioritario que otras necesidades.

Pero para el Gobierno de Cantabria el puente es urgente. Entre otras razones, por el estudio que maneja de la intensidad de tráfico en la zona, en el que se prevé un crecimiento del 25% de los vehículos que circularán diariamente entre Polanco y Requejada durante los próximos 20 años.

Las claves Volumen El tramo entre Polanco y la CA-132 llega a aguantar picos de tráfico de 30.000 vehículos diarios durante el verano

Financiación El pago de la obra será pionero en Cantabria: un contrato de explotación por anualidades

Alternativas Además del viaducto se construirá una nueva carretera entre Vuelta Ostrera y la CA-351, entre Tagle y Suances

El informe, elaborado por la directora general de Obras Públicas y presentado en el Parlamento a petición del diputado no adscrito Cristóbal Palacio, calcula que actualmente circulan una media diaria durante todo el año de 14.075 vehículos entre la salida de la autovía en Requejada, por la N-611, hasta la rotonda de conexión con la CA-132, justo después de Solvay. Una cifra con picos puntuales de más del doble durante el verano. Según el Ministerio de Fomento, no hay ningún día de agosto que ese tramo baje de los 25.000 vehículos diarios, llegando a los 30.000 los viernes de ese mes. El Gobierno de Cantabria calcula que dentro de dos décadas, en 2048, la intensidad media diaria anual en esa zona será de 20.412 coches, un 45% más de la actual, por lo que en verano se dispararía aún más de lo que ya existe.

En el segundo tramo, entre la rotonda de la CA-132 y Suances, el flujo es menor, pero aún así crecerá también otro 45% en los próximos veinte años, por lo que existe una justificación avalada por los datos, según el Gobierno, para levantar un viaducto entre los dos lados de la Ría de San Martín de la Arena.

El conjunto de la obra costará 44 millones de euros. Una cantidad muy elevada teniendo en cuenta que el Ejecutivo destinó en 2024 a inversiones 172 millones de euros. Inversiones no solo de Fomento, sino de todo tipo (consultorios, obras en hospitales, mejoras en colegios...). Tan elevada que el Gobierno la considera inasumible con el procedimiento habitual. Por eso utilizará, por primera vez en la comunidad autónoma, un contrato de explotación: licitará a la vez la redacción del proyecto definitivo, la obra y el mantenimiento futuro, pero no hará un pago único a la empresa adjudicataria, sino en sucesivas anualidades. Algo así como una compra a plazos. No es exactamente el modelo de la telecabina de Cabárceno porque ahí la financiación aplazada se hace con el cobro de una parte de las entradas y este puente será gratuito y sin ningún tipo de peaje. Un sistema más similar al que permitió concluir el Hospital de Valdecilla. ¿En cuántas anualidades y con qué condiciones e intereses? Aún no está definido.

Trazado

Por ahora, lo que ya ha hecho la Consejería de Fomento es sacar adelante una nueva declaración de impacto ambiental –tras dos décadas, la anterior estaba caducada y obsoleta– y elegir entre las distintas alternativas de trazado estudiadas. Empezando por Requejada, los trabajos comienzan con la mejora de la carretera actual que une la glorieta de la salida de la autovía y da acceso al puerto y a Mar. En sentido al puerto, se crea una nueva rotonda y un nuevo vial perpendicular a la ría antes de levantar el viaducto, que tendrá 670 metros.

Tras pasar el puente, la duda más relevante era cómo conectar con la CA-132 en Cortiguera. Se descartó hacerlo en el centro del pueblo y también la opción de hacer una nueva carretera en paralelo a la ría para desviar los vehículos y que entraran a Suances por la Riberuca. Y se optó por la entrada actual, por el pueblo, pero conectando a través de un paseo que ya existe con la CA-132 al sur de Cortiguera gracias a una nueva glorieta. Hasta ahí, la carretera y el puente tendrán una senda peatonal. Y ahí arrancará la nueva carretera que muere en la CA-351 en Tagle con otra nueva rotonda.

«Nosotros hemos pasado de las palabras a los hechos y, en tan solo 21 meses, hemos conseguido lo que otros no hicieron en más de dos décadas», defiende la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, que se ha comprometido a que las máquinas comiencen a funcionar durante la actual legislatura.