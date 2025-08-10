El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La línea amarilla muestra el futuro puente y la nueva carretera.

El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día

El tráfico en esa zona aumentará un 45% en los próximos veinte años, según el informe manejado por Fomento

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:45

Las grandes inversiones del Gobierno del PP están siendo, hasta ahora, en proyectos heredados del bipartito, como La Pasiega, el Mupac o el búnker de ... protones. Por eso, la presidenta cántabra y el consejero de Fomento están pisando el acelerador para dejar su impronta con el puente entre Requejada y Polanco, una demanda histórica para acabar con los habituales problemas de tráfico a la villa costera durante los meses de verano. Hace dos décadas que se empezaron a mover los papeles de este proyecto pero no ha sido hasta ahora cuando se han dado pasos decididos para construirlo, pese a las críticas de quienes lo ven innecesario o menos prioritario que otras necesidades.

