Fachada y terraza exterior.
Cantabria en la Mesa

En La Inesperada encontrará una cocina de familia, sencilla y con carne propia

Se cumple una década desde que el bar se convirtió en restaurante

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Sábado, 9 de agosto 2025, 14:49

El futuro de muchos pueblos pasa por la supervivencia de los antiguos baros, ahora transformados en restaurantes donde se rinde culto a la cocina casera y tradicional, y por la continuidad de la actividad ganadera, al menos en Cantabria. Y estas dos facetas, junto a sendos alojamientos de turismo rural, dan sentido en gran medida a la actividad en el pueblo de Abionzo, en Villacarriedo.

Se cumplen ahora diez años desde que la joven Mª Carmen Diego se hizo cargo del bar, un negocio familiar que hoy se llena como restaurante, especialmente los fines de semana. Y esta actividad se nutre de la ganadería propia, cuya carne en gran medida tiene salida en el propio restaurante.

Aquí la cocina no tiene pretensiones más allá de agradar a quien sube hasta Abionzo a comer. Propuestas de cocina casera, familiar, sencilla y al alcance de todo tipo de clientes y paladares, comenzando por las raciones para compartir, desde mejillones preparados de tres modos hasta croquetas caseras de carne, rabas, morcilla, callos, asadurilla, albóndigas, gambas al ajillo, pulpo, embutidos o quesos. Además hay varios tipos de ensaladas, una de ellas con tomate de huerta propia. En primavera se ofrece revuelto de perrechicos.

De cuchara, aquí son recomendables tanto el cocido montañés como los caricos. Y en carnes, además del cabrito asado, en vacuno destacan la chuleta y el escalope de novilla, el entrecot, el zancarrón y los escalopines al queso, de ganadería propia. Puntualmente también se ofrece chuleta de cerdo con huevo y salsa de queso.

En pescados, la oferta se concreta en merluza rellena, lubina a la plancha y bacalao con tomate. Los postres son caseros, destacando la tarta de queso.

Restaurante La Inesperada

Abionzo (Villacarriedo)

Restaurante La Inesperada

Dirección: Bº Raneo, 23. Abionzo. Villacarriedo.

Teléfonos: 942590143 y 678242321.

Propietaria: María del Carmen Diego Cobo (en la imagen).

Desde: 2015. Negocio familiar.

Cocina: Carmen Cobo, Mª Carmen Diego y Magdalena Calderón.

Sala: Equipo de sala.

Estilo de cocina: Tradicional.

Precio medio: 30-35 €.

Menú: 12 € (lunes a viernes).

Capacidad: 45 comensales.

Terraza: Unas 45 plazas.

Cierra: Martes y noches de domingo y lunes.

Bodega: Unas 60 referencias.

Café: Dromedario.

Aparcamiento: Sí.

