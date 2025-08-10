El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las carabelas portuguesas invaden Cantabria: 482 picaduras hasta ahora

Cruz Roja registra, solo en agosto, un total de 285 personas atendidas debido a esta incidencia, sobre todo en la zona oriental de la región

Dariel Severino

Dariel Severino

Santander

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:33

La presencia de carabelas portuguesas en Cantabria se ha disparado de forma notable en lo que va de verano y, con ello, las personas afectadas ... por las mismas. La Cruz Roja ha registrado 482 picaduras desde la primera registrada el 24 de julio y solo 285 desde el uno de agosto.

