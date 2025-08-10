El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Roberto Brasero fue el encargado de dar el pregón de las fiestas de Suances este verano. Luis Palomeque
Roberto Brasero | Periodista

«En Cantabria el tiempo es impredecible, como lo es en otras muchas zonas de España»

El presentador del tiempo en Antena 3 es un enamorado de Cantabria, tierra a la que acostumbra a venir en verano

Álvaro G. Polavieja

Álvaro G. Polavieja

Santander

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:40

Aunque sabe mucho de predecir el tiempo, reconoce que acertar en Cantabria no es precisamente fácil. Y más este verano, en el que las isobaras ... andan un poco caóticas. Pero se ponga como se ponga la meteorología, lo que el periodista y presentador del tiempo en Antena 3 Roberto Brasero tiene claro es que Cantabria es un lugar único para disfrutar del verano.

