Cada vez más cerca de su Racing

Los estómagos empezaban a elevar una protesta en forma de rugido y el cansancio calaba en cada músculo después de tantas horas sentados sin poder ... estirar las piernas. Ayer, a eso de las seis de la tarde estaban llegando a Lieja, una ciudad belga ubicada cerca de la frontera con Alemania. Era hora de hacer una parada de avituallamiento y echar mano de los bocatas que aún les quedaban en las mochilas. José Raimundo López (Gotemburgo, 1965 ), su hijo Nicolás, y sus dos amigos Hampus Lindblom y Affe Pearson, contaban los kilómetros que habían recorrido desde que salieron la noche del jueves en un ferry para llegar a Dinamarca y después enfilar carretera por media Europa para llegar a Santander. El objetivo, ver el Racing-Oviedo de mañana.

El grupo viaja sin entrada, porque las taquillas colgaron el 'No hay billetes' la semana pasada, pero no pierden la ilusión. «El viaje lo llevamos realmente bien», comenta José, mientras hacen una parada para estirar las piernas. Cuesta menos mirar los que ya han recorrido que los kilómetros de carretera que todavía les quedan por delante. «Hemos hecho aproximadamente 1.000 kilómetros en 11,5 horas, y a eso hay que añadir unas dos horas y media de paradas. Claro que estar metidos en un coche tantas horas se nota en el cuerpo, pero lo llevamos bien», explicaba este racinguista ayer a media tarde.

«Nos quedan todavía unos 1.400 kilómetros para llegar a Santander, pero no queremos pensarlo mucho. En la balanza pesan más las ganas de estar allí», cuenta Nicolás, que ya se ha puesto el uniforme de racinguista. La camiseta de la primera equipación y una gorra verde, por aquello de ir calentando motores. El resto ha hecho lo mismo, cada uno con una elástica verdiblanca y con las bufandas adornando el coche. En el salpicadero, en la bandeja trasera, en los asientos... Todo el que se cruza con el vehículo ve una máquina en verde y blanco.

Se turnan para conducir y rotan en cada parada. «Y cuando no estamos la volante intentamos echar una cabezada, pero nos vemos muy fuertes mentalmente», explica José. Además, le han dado caña a la lista de Spotify con temas del Racing que han seleccionado entre los cuatro. «Cantamos y aprovechamos las paradas para estirar las piernas. Además, llevamos un balón y tocamos un ratito haciendo rondos», confiesa entre risas José, que no duda en dar una muestra de las dotes musicales del grupo. «Na na na na na na, Racing is going up, Racing is going up», cantan los cuatro a pleno pulmón mientras la carretera avanza y se va tragando líneas discontinuas.

Ampliar Los cuatro se turnan para conducir hasta llegar a Santander. DM

Siempre con la flecha para arriba, pero el viaje es largo y da tiempo a tocar el timbre de la memoria para traer al presente viejos recuerdos racinguistas. Como el recuerdo más emotivo de José como aficionado del Racing. Una historia que ha contado a su hijo y también a Affe y Hampus. «Rememoro con mucho cariño el último ascenso a Primera en la temporada 2001-02. Además fue ese año la primera vez que mi hijo estuvo en Santander y, como no, fuimos a ver al Racing». Ahora, más de veinte años después, toca repetir. Experiencia y quién sabe si también ascenso a Primera. Lo que José tiene claro es que hay algo que nunca cambia por muchas décadas que pasen. «La afición del Racing. Es muy noble, fiel, ya sea que juegue en la élite, en Segunda División o en Primera Federación», dice mientras se le iluminan los ojos. El tiempo ha pasado volando.Ya está cerca el anochecer y están a punto de cruzar la frontera de entrada en Francia.