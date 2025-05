Listos para el sprint final

Kevin Barquín Santander Sábado, 10 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

«Cuatro Ligas de una jornada», como diría José Alberto. O lo que es lo mismo, sólo quedan 12 puntos en juego para definir cuáles ... serán los equipos que logren el ansiado ascenso directo a Primera División y cuáles tendrán que disputar el play off para alcanzar la máxima categoría del fútbol español. El Racing, tras el batacazo del pasado domingo en Cartagonova, volverá a tener una oportunidad de oro para colarse entre los dos primeros puestos de la tabla. No será fácil pero cuando el balón empiece a rodar en Los Campos de Sport, a las 14.00 horas de mañana, los verdiblancos ya conocerán el resultado del Elche-Levante. Primero y segundo clasificados, respectivamente, que se miden hoy a partir de 18.30 horas en el Martínez Valero. Si ganan los de Eder Sarabia, el Racing tendrá a sólo un punto el ascenso directo. Si empatan, la distancia será de dos puntos. Y en caso de que se impongan los de Calero, el conjunto montañés estará obligado a ganar si no quiere alejarse en exceso. Muchos de los racinguistas –por no decir la gran mayoría– estarán pendientes del duelo en la cumbre y es que, pese al mensaje que dejaba ayer en rueda de prensa José Alberto de que «lo importante no es lo que ocurra en la jornada 39 sino que al término de la 42 hayamos conseguido nuestro objetivo», la realidad es que resulta inevitable no mirar al resto de competidores estando en juego un premio de tal envergadura.

Noticias relacionadas José Alberto: «Hemos liado una traca. Esa rabia la tiene que sacar cada uno» El entrenador del Oviedo: «Espero un Racing que sepa qué tiene que hacer y cómo» «A estas alturas, hay que estar animados y salir con el cuchillo entre los dientes» Higuera espera convertir El Sardinero «en una caldera» En cualquier caso, las posibilidades del ascenso pasan por el choque contra los vecinos ovetenses. En total, hasta en 78 ocasiones se han enfrentado cántabros y asturianos entre Primera, Segunda, Segunda B, Copa del Rey y Copa de la Liga. 99 goles ha anotado el Racing y 112 el Oviedo. 33 victorias para los azules y en 29 ocasiones el resultado ha sido favorable para los verdiblancos. La balanza históricamente se inclina a favor del cuadro visitante, pero en El Sardinero las estadísticas cambian. De 38 partidos, en 19 se ha impuesto el Racing y en sólo ocho, los carbayones consiguieron sumar los tres. Las claves Olvidar Tras caer en Cartagena, el partido ante el Oviedo es una oportunidad para estar entre los dos primeros Presente Estará en juego tanto el golaveraje como dar un golpe en lo emocional que sea, casi, definitivo Se trata de un encuentro entre dos históricos del fútbol español pero con un sabor especial. «Súper bonito, emocionante e importante», apuntaba el míster. El Racing firmó un comienzo de competición de ensueño, batiendo todos los récords de la categoría y situándose incluso, hasta con 11 puntos virtuales de distancia con respecto al segundo clasificado (el Levante tenía dos partidos menos por la dana y tras disputarlos redujo la renta a ocho puntos). El resto, es historia. El equipo encadenó siete partidos seguidos sin ganar y llegó a situarse en el tercer puesto. Sin embargo, la temporada del Oviedo no parecía tan optimista. En la trigésimo segunda jornada despedían a su anterior entrenador, Javi Calleja, y ocupaban la última plaza del play off, cuando contrataron a Paunović. Pero desde aquel entonces, hace seis partidos, los asturianos han sumado 14 de 18 puntos y están a sólo dos del ascenso directo. Quien gane entre Racing y Oviedo, aún con otros nueve puntos en juego, dará un paso muy importante en la consecución de su objetivo: el regreso a Primera División. No sólo el golaveraje, sino también un golpe en lo emocional que resultará, casi, definitivo. Objetivo Primera Los aspirantes, uno a uno Ampliar A favor: 21 puntos de 30 posibles. Dinámica de campeón. Máxima motivación por el ascenso directo: si hoy ganan hoy, pie y medio en Primera. En contra: Su calendario no es sencillo. Además del partido contra el Levante, tendrá que desplazarse a El Alcoraz y Riazor y recibirá al Málaga. Ampliar A favor: Pese a sus dos últimos pinchazos continúan en ascenso directo. Si ganan al Elche darán un paso importante hacia Primera. En contra: Dan la sensación de haber dado un paso atrás yen caso de perder, encarrilan tres semanas consecutivas sin sumar de tres. Ampliar A favor: Ha demostrado argumentos de sobra para pelear por el ascenso directo. Gran capacidad goleadora y mucho talento en la zona ofensiva. En contra: La faceta mentales su talón de Aquiles. Resultados irregulares y gran dificultad para mantener la concentración contra los «más asequibles». Ampliar A favor: Desde la llegada de Paunović al banquillo, hace seis semanas, los carbayones aún no hay perdido ni un solo partido. 14 puntos de 18 posibles. En contra: Su fútbol con el entrenador serbio resulta poco atractivo y el golaveraje con el Racing está en contra tras el1-3 del partido en el Tartiere. Ampliar A favor: Suman dos victorias consecutivas. Frente al Eibar, su primer triunfo a domicilio de 2025. La mejor clasificación de su historia en Segunda. En contra: Vienen de atravesar una muy mala racha con un sólo punto en cuatro partidos. Los partidos lejos de Anduva son su debilidad. Ampliar A favor: Mucho talento y confianza para el tramo final. En su última cita venció 5-0 al Eldense con lo que supone una goleada de ese calibre. En contra: Calendario complicado con enfrentamientos directos contra Racing y Mirandés. De los de arriba, es el equipo que más goles ha recibido. Ampliar A favor: Dinámica muy positiva en los últimos dos meses y medio. Golaveraje con el Racing muy favorable tras el 3-0 del partido en Los Cármenes. En contra: Su última derrota por 1-0 contra el Málaga ha podido frenar su buena racha. Aún así, está a tres puntos del play off. Ampliar A favor: Su objetivo al comienzo de temporada era la permanencia. Poder pelear por el ascenso a Primera es un regalo. No tienen nada que perder. En contra: En su peor momento de la temporada. Sólo 10 puntos de los últimos 30 posibles. Óscar Sielva, uno de los fundamentales, baja por lesión.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión