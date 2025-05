José Alberto: «Hemos liado una traca. Esa rabia la tiene que sacar cada uno»

Viene el Oviedo, pero la sombra de la última derrota en Cartagena, ante el descendido colista, es muy larga. «Los primeros días son siempre fastidiados. ... Fue una decepción para todos, pero en el tramo en el que estamos, tiene que durar lo menos posible lo que queda del anterior partido en lo emocional, para bien o para mal y pensar desde el miércoles en el siguiente», afirmó José Alberto en rueda de prensa, antes de un encuentro que calificó como «súper bonito, precioso e importante».

Aunque fue cuestionado por si la derrota en Cartagonova iba a traer cambios de cara a la visita del Oviedo, el técnico aprovechó para matizar su percepción del último encuentro: «Puede haber cambios o puede haber continuidad. Para mí no tuvo nada que ver con lo de Villarreal. Allí el equipo se bloqueó y no fuimos capaces de superarlo. El otro día no fue un problema de actitud, fue un problema de fútbol; de no encontrar el camino, de ser predecibles, de no ser nosotros. En la segunda parte lo intentamos. Siendo mejores que el rival, no suficientemente, no nos dio para ganarles. El fútbol tiene estas cosas, reconociendo que no hicimos un buen partido, sobre todo en esa primera mitad».

El asturiano y su equipo afirmó sentir «la confianza en el día a día» por parte del club. «Lo que queremos es devolver esa confianza en forma de resultados, que es lo más importante. Estamos aquí todo el día trabajando por conseguir lo máximo posible para intentar llevar a este club a donde todos queremos, a Primera División. Lo ha sido desde el día uno, aunque no se diga claro, y estamos a cuatro jornadas de conseguirlo, en un momento increible. No va a ser sencillo pero lo vamos a buscar con todas nuestras fuerzas».

Llega un Oviedo que, desde que Veljko Paunovic ingresó en su banquillo no conoce la derrota. José Alberto tiró de probabilidad. «Cuando un equipo gana mucho, está más cerca de perder», dijo. Aún así, destacó que el cuadro carbayón está «haciendo un buen trabajo y los resultados dan confianza». Miró hacia dentro: «Venimos de una decepción en el partido anterior. El grupo está herido. Somos conscientes de que hemos liado una traca. No es lo que queríamos. Esa rabia la tiene que sacar cada uno». Porque, «de las cosas muy negativas me gusta sacar la parte positiva y el otro día vi al equipo herido. Ese orgullo lo tiene que sacar en los cuatro partidos que restan».

Después del cambio de entrenador en el Carlos Tartiere, José Alberto considera que «no hay demasiadas diferencias, exteriormente. El Oviedo está donde tiene que estar. Tiene jugadores de talla mundial. Nosotros estamos un poquito mejor, que está bien recordarlo a todo el mundo. Y esperamos dejar a un rival atrás» con una victoria.

El técnico asturiano tiene su vaticinio sobre lo que puede ser el encuentro. «Veremos lo que plantea el Oviedo. Va a ser un partido, creo que de muchísima tensión, de muchísimo duelo. Ahí es donde tenemos que estar muy atentos y ser muy contundentes», valoró, extendiéndolo a los siguientes encuentros: «De aquí en adelante, con todos jugándonos grandes objetivos, van a ser partidos a cara de perro. De mucho contacto físico y ahí tenemos que dar un paso adelante. Ellos tienen talento, pero nosotros también».

Con respecto a la posible respuesta de la afición tras el tropiezo, José Alberto dijo conocer «suficientemente bien a la afición. No tengo nada que pedirle. Saben que les necesitamos más que nunca. Nos están dando muchísimo oxígeno tanto fuera como en casa. Es normal que después del partido del otro día la gente se decepcione, porque también nos pasa a nosotros. Cuando esperas mucho del equipo y das tanto a un club, la gente se ilusiona y a mayor ilusión, mayor desilusión. Es normal que nos cayeran palos, igual nos cayeron hasta pocos. Solamente podemos agradecerles y darles para que sigan empujando con nosotros».

Por último, sobre las cuentas, tiró de imperativo. «Dejad las calculadoras. Entiendo vuestro trabajo y tenéis que rellenar muchas horas de radio y páginas de periodico. Se lo he dicho también a los jugadores. Lo único que vale es lo que hagamos nosotros. Lo importante no es la jornada 39. Lo importante es que cuando termine la jornada 42 estemos donde queremos estar», afirmó, antes de mostrarse optimista: «Estoy convencido de que nos va a ir bien en estos cuatro partidos. Pero tenemos que estar preparados, porque el play off es otra vía para conseguir el objetivo».