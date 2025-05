Higuera espera convertir El Sardinero «en una caldera» El presidente del Racing cree que con ganar tres partidos se alcanzaría el ascenso directo, que tasa en 74 o 75 puntos. Considera que el play off estaría entre los 66 o 67

Leila Bensghaiyar Santander Viernes, 9 de mayo 2025, 02:00

El presidente del Racing, Manolo Higuera, lo tiene claro. «Yo tengo una fe absoluta en mis futbolistas, en mi cuerpo técnico, y estoy seguro que ... no soy solo yo el que siente un orgullo absoluto de nuestro equipo», decía el santanderino ayer en El Sardinero, después de comparecer ante los medios al dar por finalizada la obra de los baños del estadio. Higuera, como el resto de racinguistas, ya ha echado cuentas para calcular el destino del Racing. Para él, con ganar tres partidos de los cuatro que quedan por delante, el ascenso directo estaría garantizado. «Parece que los demás siempre ganan, pero aquí ganar es muy difícil», señalaba Higuera. «Creo que con 74 o 75 puntos está el ascenso directo y el play off, en torno a 66 o 67 como mucho. Esas estimaciones creo que no van a ser muy erróneas», vaticinó.

