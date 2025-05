Un 'polaco' en las filas enemigas

Claudio David Arzeno (Villa María, Córdoba, 16 de octubre de 1970) se convirtió en el estilete de la afición del Racing. «Arzeno, mátalo. Arzeno, mátalo», ... cantaba la afición de los Campos de Sport cuando había algo de polémica sobre el terreno de juego. Entre lo irónico y lo intimidatorio, ese rol lo ocupó antes Jesús Merino y ahora Álvaro Mantilla, aunque las sanciones de la Liga han derivado la letra hasta el 'Mantilla, bésalo'. El 'polaco' Arzeno se gano esa fama de tipo duro a base de un carácter que, probablemente, no le vendría mal a la plantilla racinguista en la etapa actual. Tenía garra, era contundente y no daba un balón por perdido. Pero el regreso a El Sardinero del argentino se produce en su faceta como técnico y en las filas enemigas: es el segundo entrenador del Oviedo.

En el último partido del Racing en Santander, frente al Deportivo, el entrenador carbayón, Veljko Paunovic, estuvo en la grada, viendo el encuentro, junto a sus ayudantes Quinton Fortune y Nuno. Arzeno no estaba, quizá sabedor de que en los Campos de Sport su figura tiene otro significado. El caso es que, desde que Paunovic y Arzeno cogieron las riendas oviedistas, no conocen la derrota. Que vale, que no juegan como los ángeles, que en Huesca vencieron al tran-tran, pero son cuatro victorias y dos empates que ya les han puesto a rebufo del Racing.

De momento, en Oviedo poco saben del tipo rubio que forma parte del staff técnico más allá de las referencias futbolísticas del pasado. El serbio y el argentino unieron sus carreras en el fútbol norteamericano y ahora han aterrizado en el Carlos Tartiere como apuesta para sustituir a Calleja, en la búsqueda del regreso carbayón a Primera. La efervescencia del entrenador nuevo se está alargando.

Pudo haber visitado antes los Campos de Sport como entrenador del equipo visitante, pero no le dio tiempo. Arrancó la campaña 2013-14 como técnico del Noja, pero en la jornada diez fue destituido y el equipo de La Caseta visitó Santander en la fecha quince.

Las claves Currículum El argentino disputó 111 encuentros con la camiseta del Racing y formó dupla con Mellberg

Pareja de técnicos Se unió a Paunovic en el Inter de Miami, antes de que Messi hiciera famoso al club de Florida

Antes, Arzeno había dirigido al Puertollano y tras su experiencia nojeña se marchó a México, donde fue mano derecha de otro exracinguista: Diego Alonso. Primero en Pachuca y luego en Monterrey. Después ya conformó la dupla con Paunovic en el Inter de Miami, antes de que Messi hiciese conocido al cuadro de Florida. Y ambos se marcharon posteriormente a Chivas, su última parada antes del Tartiere.

Arzeno disputó 111 partidos con la camiseta del Racing, en los que anotó ocho tantos. Llegó al Racing tras una larga estancia en Independiente de Avellaneda y en las tres primeras temporadas fue titular prácticamente indiscutible, formando una pareja de centrales para el recuerdo junto al sueco Olof Mellberg.

En la temporada 2001-02, en Segunda División, apenas disputó trece encuentros. Una operación de apendicitis le tuvo un tiempo en el dique seco. Y ya en la siguiente, en Primera, tuvo cinco apariciones y abandonó el Racing rumbo a Chacarita Juniors, en su país. Terminó su carrera en Las Palmas, en Segunda División B.

A partir de ahí, enfoca su carrera profesional en la faceta de técnico, aunque, en medio, tiene algún problema personal, como la denuncia de Alejandra Pradón, una de las vedettes más famosas de los noventa en Argentina y con la que tuvo un romance, por presunta violencia de género. Él lo negó tajantemente.

Claudio Arzeno llega el domingo a los Campos de Sport y tiene la posibilidad de dejar muy tocado al que fue su club durante unos cuantos años. «Arzeno, mátalo», pensarán los aficionados del Oviedo. A ver si tiene piedad o los años le han quitado bravura al 'polaco'.