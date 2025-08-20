El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada

El efecto llamada deja huella en el Geoparque Costa Quebrada. «La llegada masiva de turistas con ganas de replicar la mejor foto tiene consecuencias», explica ... Ruth Pirón, de la plataforma de voluntariado Centinelas Cantabria. Y es que, con el paso del tiempo y la llegada de visitantes a la playa de La Arnía, el macizo central del paraje natural, que se conoce como Castruco, se está erosionando. Al Ayuntamiento de Piélagos no le pasa desapercibido. «Es una preocupación que tenemos desde hace tiempo», confiesa el alcalde, Carlos Caramés –que, por cierto, también forma parte de Centinelas–.

Ampliar 2025. Ayer varios grupos de personas subidos en el Castruco Geoparque Costa Quebrada

Ampliar 2011: La erosión provoca que la vegetación desaparezca y que el montículo llegue, incluso, a desaparecer Geoparque Costa Quebrada

La plataforma publicó hace unos días una imagen comparando el estado del montículo hace varios años y en la actualidad. Y la diferencia está a la vista: «Se erosiona en su totalidad por el pisoteo, se degrada el suelo y hace que desaparezca la capa vegetal, que es la que sujeta el sedimento», plantea Javier Álvaro, responsable del área de educación del Geoparque Costa Quebrada. El Castruco está donde lo conocemos «de forma temporal», reconoce, porque «la erosión del mar es un factor natural de cambio». Pero con el paso humano, la desaparición se está acelerando.

Los turistas llegan a la playa con la intención de «sacar la mejor foto». Se suben en el montículo y desconocen «el impacto y el riesgo que supone». Por un lado, «da la imagen de mala gestión del lugar», pero no no es todo. También «se está convirtiendo en un sitio peligroso donde estás expuesto a caerte» porque puede haber desprendimientos. Pero yendo un paso más allá, Pirón reclama que «la gente no es consciente de la repercusión de sus actos». Andar sobre el macizo, dice, «perjudica de forma desastrosa al Geoparque y a Cantabria». Y eso que «desde abajo tenemos las mismas vistas y es igual de bonito».

¿Y cómo se puede evitar el deterioro? Es la parte en la que el Ayuntamiento de Piélagos juega un papel crucial. «Queremos concienciar a la sociedad», asegura el alcalde, «no podemos cerrar el paso ya que es una zona protegida donde influyen muchos actores para tomar decisiones». Pero cualquier medida es de ayuda. El Geoparque ya intentó instalar carteles informando del riesgo de subirse y del daño que puede suponer para el entorno, pero Costas no autorizó la instalación. Mientras tanto, Centinelas ya ha comenzado una campaña informativa para concienciar sobre la problemática, «con carteles que muestren el daño». Y el Ayuntamiento trabajará en la misma línea. «Ya hemos iniciado voluntariados, junto a Centinelas, para instalar cordeles en zonas como las dunas de Somocuevas, pero en La Arnía, contemplamos la posibilidad de instalar carteles informativos para visitantes».

Y es que, aunque parezca una medida superficial, como plantea Pirón, «muchas de las personas que acceden a esta zona desconocen el impacto que tienen». Además, impedir el acceso a esta zona no es viable, «no se pueden poner puertas al campo», afirma Caramés. Y, como recuerda Pirón, «no sería nada fácil por todos los actores que influyen en la zona: el Ayuntamiento, Costas y el Geoparque».

Basura en el entorno

Además de la erosión del montículo, la limpieza de la zona es otra de las reclamaciones que ha recibido el equipo de gobierno de Piélagos. Vecinos y partidos de la oposición denunciaron residuos fuera de los cubos de basura en la zona de La Arnía. Es un problema, para Centinelas, «generalizado en todas las cosas». A pesar de ello, el regidor explica que «hemos aumentado el número de contenedores y hemos establecido la recogida de basuras en la zona de forma diaria. Incluso, hemos hablado con los negocios de hostelería de la zona para acordar una buena gestión de los residuos a través de Mare», sin embargo, «las decisiones individuales –de visitantes– se nos escapan de las manos». En este sentido, desde la gestión del Geoparque coinciden: «Es un problema puntual, pero debemos educar a la sociedad en la gestión de residuos».