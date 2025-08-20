El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada

Centinelas, el Geoparque Costa Quebrada y el Ayuntamiento de Piélagos promoverán acciones para evitar la erosión por los visitantes

Ángela Madrazo

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:13

El efecto llamada deja huella en el Geoparque Costa Quebrada. «La llegada masiva de turistas con ganas de replicar la mejor foto tiene consecuencias», explica ... Ruth Pirón, de la plataforma de voluntariado Centinelas Cantabria. Y es que, con el paso del tiempo y la llegada de visitantes a la playa de La Arnía, el macizo central del paraje natural, que se conoce como Castruco, se está erosionando. Al Ayuntamiento de Piélagos no le pasa desapercibido. «Es una preocupación que tenemos desde hace tiempo», confiesa el alcalde, Carlos Caramés –que, por cierto, también forma parte de Centinelas–.

