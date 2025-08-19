El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Hilera de camillas en una sala de espera de Urgencias de Valdecilla, el lunes por la tarde. DM

«¡Madre mía!, cómo está Urgencias...»

El lunes se registró el récord de asistencia en los hospitales, con Valdecilla a la cabeza, que no pudo esquivar el atasco y las largas horas de espera

Ana Rosa García
Dariel Severino

Ana Rosa García y Dariel Severino

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 17:46

«¡Madre mía!, cómo está Urgencias... A tope», dice mientras espera a un taxi en la puerta de Valdecilla una mujer que acaba de salir ... en silla de ruedas. Y eso era aún sin acabar la mañana. Primera señal de lo que se confirmaría horas después: Cantabria vivió este lunes, 18 de agosto, no solo la jornada más intensa del verano, con un total de 1.253 personas asistidas en los hospitales cántabros (incluidos 188 niños), sino de récord de actividad en un mismo día. Por encima de los registros del año pasado, que ya habían superado todas las estadísticas.

