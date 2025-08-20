Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega

Después de muchos años casi en pausa desde la crisis inmobiliaria, el regreso de las grúas y el resurgimiento del sector de la vivienda está ... volviendo a Torrelavega con todo tipo de proyectos. iviendas de alquiler asequibles (VPO) impulsadas desde la Administración pública, en La Inmobiliaria, El Zapatón o El Valle; promociones privadas de toda la vida, también en El Valle y en otros puntos del municipio; y, además, otras, también privadas, que pueden enmarcarse dentro de la categoría de exclusivas. Entre estas últimas se encuentra un proyecto para construir ocho chalés de medio millón de euros en la zona de Miravalles, en la conocida como finca del Quinto Pino y que linda con La Llama.

El proyecto, impulsado desde la promotora Wejaus y una novedad en el mapa inmobiliario actual de Torrelavega, promete la construcción de ocho viviendas de 170 metros cuadrados con jardín privado, terraza de hasta 85 metros cuadrados, un «salón amplio y luminoso», cocina con 'office', tres habitaciones y tres baños, además de una planta con sótano, garaje -con otra plaza exterior- lavandería y trastero.

Estos ocho chalés han salido a la venta en una horquilla de precios de 470.000 a 515.000 euros, siendo el tamaño de la terraza una de las principales diferencias entre sí. La promoción lleva por nombre 'El Mirador del Valle' y se enmarca en la creación de una urbanización privada con piscina y zona de solárium, «un pequeño oasis para desconectar», como presenta el anuncio.

No lejos de Miravalles, en El Valle, las obras de urbanización del polígono 2 del Plan Parcial anuncian ya el desarrollo de la zona con distintos proyectos públicos y privados. El panorama es muy distinto al de los últimos años, con viales y canalizaciones del que promete ser un nuevo barrio con medio millar de nuevos hogares. Antes que ninguno, como anécdota, ya se ha construido hasta una pista de pádel.