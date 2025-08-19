El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un camión tráiler transporta un buldócer escoltado por la Guardia Civil para hacer un cortafuegos en el puerto de San Glorio.

Un camión tráiler transporta un buldócer escoltado por la Guardia Civil para hacer un cortafuegos en el puerto de San Glorio. Vídeo: Pablo Bermúdez | Fotografías: Alberto Aja

Los vecinos de Vega de Liébana: «Si digo lo que pienso, me meten en la cárcel»

Impactados por las llamas que han arrasado la vertiente leonesa del puerto de San Glorio y que siguen cerca de Cantabria

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Martes, 19 de agosto 2025, 07:10

«¿Qué hacen?, ¿por qué hay tanto jaleo?», preguntaba ayer a las nueve y media de la mañana una turista madrileña en La Vega (Vega ... de Liébana). Se había sorprendido por la presencia de dos camiones motobomba y varios bomberos forestales que esperaban junto a la carretera. Justo enfrente, en la biblioteca, estaba instalado el Puesto de Mando Avanzado desde donde se coordina todo el operativo contra el fuego que amenaza Cantabria. La situación, aparentemente, era tranquila. Las nubes casi rozaban el suelo y una llovizna pertinaz estaba humedeciendo el terreno, para alegría de todos. El objetivo del equipo desplazado por este periódico –fotógrafo, cámara de televisión y dos redactores— era bien sencillo. Hacer su trabajo, aunque parezca una perogrullada, y acercarse con prudencia a las zonas más próximas al fuego. La única misión: informar. No fue una tarea fácil. Uno de los jefes de los Agentes del Medio Natural, pensando que nadie le oía, advertía a una cuadrilla de bomberos que estaba justo debajo de la Casa de Cultura: «Escuchad: a la prensa, ni una palabra».

