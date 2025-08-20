El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alfonso Ussía fue nombrado embajador del Museo de La Cavada el año pasado. Sane

Alfonso Ussía

Periodista y escritor
«Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»

El reconocido articulista se asentó en Cantabria hace años y disfruta de los veranos en el entorno de Comillas

Álvaro G. Polavieja

Álvaro G. Polavieja

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:19

El periodista Alfonso Ussía es madrileño de nacimiento y cántabro de adopción, tras treinta años viniendo a Cantabria. Tanto es así que en últimos decidió ... asentarse definitivamente en Ruiloba. Asiduo de Comillas, villa que le encanta –salvo en verano– y de la que oriunda la familia de su esposa, reconoce que pocas cosas le hacen más feliz en esta vida que abrir cada mañana la ventana de su despacho y ver el paisaje cántabro.

