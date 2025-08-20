El deterioro de los Galeones es «subsanable»

La madera está tan podrida que se desprende con apenas tocarla. La pintura está desconchada, los cabos y mástiles están rotos y las malas hierbas ... crecen a sus anchas. Así están los Galeones de Vital Alsar, expuestos en la Península de la Magdalena desde hace décadas pero con unas labores de mantenimiento inexistentes que los ha llevado prácticamente a la desaparición. De hecho, hace un par de semanas el equipo de gobierno aseguró que su reparación era «inviable», como conclusión a varios informes de los Talleres Municipales. Unas declaraciones que alarmaron a los vecinos, a la oposición y también a quienes consideran que al deterioro de los barcos se le puede poner freno.

La empresa de reparación de yates Kateb, propiedad de Vicente Abaga, no tardó en asegurar que su equipo podría arreglarlos y su intención de revisar a conciencia los navíos para determinar cómo. Dicho y hecho. Tras concretar una cita con los técnicos municipales, Abaga se desplazó ayer hasta La Magdalena para revisar cada centímetro de los barcos. Escudriñó la cubierta, palpó los agujeros –que se hacían más grandes con apenas tocarlos–, examinó la madera, se subió a las cubiertas y se introdujo al interior de estos galeones.

Ver 10 fotos Uno de los barcos tenía todos los mástiles rotos. Juanjo Santamaría

El experto en yates, que también repara barcos de madera cuando le llegan clientes con esa necesidad, estuvo más de una hora observando con detenimiento el estado de los barcos y tuvo clara su conclusión: «Es subsanable». Ahora, tiene que sentarse a trazar cómo llevarlo a cabo, ya que no sirve solo con recorrer cada recoveco de los barcos, sino que tiene que recopilar todo lo que debe reemplazarse y restaurarse y definir también cuánto costaría la intervención total.

Ampliar Los agujeros en la embarcación se hacían más grandes con solo tocarlos. Juanjo Santamaría

Los barcos sí que han recibido algún mantenimiento con el paso de los años, con algunas acciones más acertadas que otras. Por ejemplo, Abaga apunta que la base de los navíos se rellenó con hormigón. «Eso nos viene bien para poder estar de pie sobre la base y actuar desde ahí, ya que si no el suelo podría ceder por lo podrida que está la madera». Otras actuaciones han sido menos acertadas, como rellenar con espuma algunas piezas en mal estado, como las quillas, o huecos surgidos en la madera.

Otra duda que surge es, una vez Abaga defina cómo llevar a cabo la reparación de los navíos, cómo se puede desarrollar, ya que el Ayuntamiento no funciona como una empresa privada, sino que tiene que sacar a licitación las obras a realizar para que se presenten las empresas interesadas. Solo podría contratar 'a dedo' si se tratase de un contrato menor, que no podría superar los 40.000 euros de presupuesto.