Quién era Vital Alsar y cuál fue su gesta con los galeones

A poca gente le cuadra tanto su nombre como a Vital Alsar Ramírez. Porque el navegante, aventurero y escritor fue, en esencia, un hombre que ... irradiaba energía. Raramente pasaba desapercibido en Santander por su cuidado aspecto de hombre de mar y las condiciones en que se encuentran hoy unos galeones que eran parte importante de su biografía sin duda le dolería: había pedido de forma expresa en su último viaje a la capital cántabra en 2018 que se cuidaran. Quería que los futuros santanderinos los conocieran y, sobre todo, aprendieran qué había tras ellos.

Alsar Ramírez murió en septiembre de 2020 a los 87 años. Había nacido en Puertochico poco antes de la Guerra Civil española y falleció en México, en Acapulco, donde residió durante décadas sin perder nunca el cordón con su tierra, a la que regresaba tan a menudo como podía. De Cantabria, sin embargo, había salido muy joven: hizo el servicio militar en Marruecos y allí se le despertó el gen aventurero, aunque aún trabajaría varios años en Francia y Alemania antes de lanzarse a vivir sus peripecias. Una de las primeras y más sonadas fue cruzar el océano Pacífico en una balsa a principios de los años 70.

La gesta con los galeones de La Magdalena

Tras esta gesta, llevó a cabo varias expediciones marítimas de miles de millas que nadie había concluído con éxito antes en los barcos rudimentarios que él mismo diseñaba. Una de sus gestas, en 1978, consistió en viajar desde Tampico (en México) a Santander. El viaje se hizo en los tres galeones que pueden verse en la península de La Magdalena, que tardaron cinco meses en cubrir la distancia, ya que pusieron rumbo a España en mayo y llegaron en octubre. A este periplo transatlántico seguirían otros muchos, siempre con la bandera de la paz y el entendimiento entre los pueblos como enseña ya que, como él contaba siempre que tenía ocasión, la idea era dar trascendencia a sus aventuras.

A su llegada, Alsar donó el galeón 'Cantabria' a la ciudad que le había visto nacer y el Ayuntamiento, con ayuda de la entonces Diputación Provincial y la Cámara de Comercio, adquirió los otros dos. En 1995 se colocaron a la vista de todos en el litoral. Los tres barcos rememoran las carabelas Pinta, Niña y Santa María de Cristóbal Colón, aunque los que se exhiben en Santander se llaman 'Ana de Ayala', 'Cantabria' y 'Quitus Amazonas'.