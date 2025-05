Un duelo con mucha historia

Racing-Oviedo. Sólo nombrarlo ya despierta un cosquilleo distinto. Por lo que sea, no es un enfrentamiento cualquiera. Hay rivalidad. A veces mal entendida. Hay ... historia, mucha. Son 38 las veces que ambos equipos se han visto las caras en partido oficial en Santander. Y son dos clubes a los que unen más cosas de las que les separan. El domingo, los Campos de Sport volverán a tener frente a frente a verdiblancos y carbayones. En esta ocasión, con un añadido. La lucha por el ascenso en su apogeo. En Primera, en Segunda, en Segunda B. En Copa del Rey, en Copa de la Liga o para inaugurar los nuevos Campos de Sport. Con grandes ambientes, con incidentes y hasta con un ascenso a la élite de la mano. El Racing-Oviedo, por ese orden, que es lo que toca el domingo, es un duelo lleno de historia. O, mejor dicho, un duelo lleno de historias.

1933-34 (Racing 4-3 Oviedo) El primer enfrentamiento tras el ascenso oviedista

La Liga cumplía su quinto año de vida y el Oviedo llegaba a la élite del fútbol español. Allí esperaba el pionero Racing, que ya en la segunda jornada de aquel campeonato recibió al cuadro asturiano en los Campos de Sport -antes ya se habían enfrentado en el Campeonato Regional Asturias Cantabria, en 1931, con empate a dos en Santander-. Y, ya entonces, la crónica de El Diario Montañés destacaba en su entradilla la «nutrida y entusiasta afición» desplazada con el cuadro carbayón. Los grandes desplazamientos, de allá para acá y viceversa, no son algo nuevo. Tras un inicio frenético, con cinco goles en 27 minutos, el resultado de dos tantos a tres dejaba a los visitantes camino de la victoria. Sin embargo, llegaron los tantos de Cisco y Pombo en los minutos 80 y 85. «Así terminó el partido, que se prometían felices los asturianos. Ganaron los racinguistas, porque jugaron los noventa minutos», concluía el relato sobre papel un par de días después del choque.

1935-36 (Racing 2 - 6 Oviedo) Un «serio descalabro» del equipo cantabro

Un «serio descalabro» tituló este periódico sobre la derrota del Racing frente al Oviedo el 1 de diciembre de 1935. De nuevo en Primera División, el equipo asturiano pasó por encima del cuadro local. Sin hacer un partido especialmente brillante, pero sí con una mejor actitud, los carbayones superaron y castigaron a un rival que hacía aguas en el centro del campo. Y eso que se adelantaron los verdiblancos en el minuto 5 por medio de Cuca. Incluso pudieron empatar a dos la contienda en el minuto 52 si Fernando García hubiese transformado un penalti. A partir de ahí, el naufragio, con un Lángara que se marchó con un triplete.

Ampliar Andreu, Orfila y Ander Lafuente rodean a un jugador del Oviedo en el choque de 2014. Alberto Aja

1957-58 Racing 1-5 Oviedo Otro sopapo carbayón y un fallecido en la grada

El Oviedo sólo ha ganado ocho veces en partido oficial en los Campos de Sport, pero ha dejado varias goleadas para su currículum. En 1957, esta vez en Segunda División, le pegó otro meneo al Racing. 1-5 vencieron los carbayones en los antiguos Campos de Sport. Como si hablase del partido del pasado domingo contra el Cartagena, el cronista, Parada, se preguntaba: «No sabemos si un exceso de confianza y despreocupación...». El caso es que los de Orizaola encajaron tres goles ya en la primera mitad. Eso sí, hay que decir que antes del descanso ya jugaban con un futbolista menos por la lesión del zaguero Araújo. Lo que ha cambiado el fútbol desde entonces. El entrenador verdiblanco destacó el partido de su rival. Bueno, eso todavía se puede ver a día de hoy. Pero lo más llamativo fue que el presidente racinguista, Ricardo Naveda, felicitó al árbitro gallego Feal Seijas por su actuación, pese a la goleada encajada. En ese partido, además muere un espectador durante el encuentro. Aquella temporada, el Racing peleaba precisamente con el Oviedo en la cabeza de la tabla, hasta que la directiva verdiblanca decidió traspasar al Sevilla, a mitad de la temporada, a dos de sus grandes puntales: Manuel Gómez y Santín. El rendimiento racinguista se resintió y, finalmente, los cántabros cerraron la temporada en tercera posición. El Oviedo resultó campeón.

En cifras 38 veces se han enfrentado Racing y Oviedo en los Campos de Sport desde la primera vez, en 1933, con un resultado de 4-3 para los cántabros 20 victorias han logrado los verdiblancos en esos 38 enfrentamientos. La última vez, en la campaña 2013-14, en Segunda División B.

10 empates en los Racing-Oviedo. Precisamente el último duelo entre ambos en Santander se saldó con una igualada a dos tantos. 8 triunfos ovetenses, únicamente, en partido oficial en Santander. La última vez fue en la temporada 2021-22, con un tanto de penalti (0-1)

1974-75 (Racing 0-0 Oviedo) Un ascenso de la mano, pero el título para el Oviedo

El 25 de mayo de 1975, Racing y Oviedo se enfrentaban en los Campos de Sport matemáticamente ascendidos ambos a Primera División. El principal objetivo estaba logrado, pero no estaba todo dicho. Empatados a puntos, aún había un título en juego. Y se iba a dilucidar en El Sardinero. El equipo de Maguregui saltó bien al terreno de juego, con ambición por llevarse el trofeo. Y dispuso de ocasiones para adelantarse. Sin embargo, poco a poco se fue diluyendo ante la ordenada defensa azulona. El empate a cero definitivo favoreció al Oviedo, que se alzó con el campeonato de Segunda División gracias a su mejor diferencia de goles.

1986 (Racing 3-0 Oviedo) Eliminación en la última edición de la Copa de la Liga

La Copa de la Liga fue un invento que duró poco. Entre 1983 y 1986. Y en esa última edición, el Racing se iba a encontrar en la primera ronda con el Oviedo. El equipo cántabro estaba en Primera División y el asturiano, en Segunda. Los de Maguregui cayeron en la ida en el Carlos Tartiere por un sonrojante 3-0 y con polémica. La afición local se incendió después de una dura entrada de Manolo Roncal sobre Ramírez, que tuvo que ser retirado en camilla. El árbitro amonestó en dos ocasiones al cántabro, pero no le expulsó. Así que el lío estaba servido. En la vuelta, en Santander, los carbayones se cerraron atrás . En el minuto 62, el Racing igualó la eliminatoria, pero ni con la prórroga logró hacer el cuarto que le daría el pase a la segunda ronda. En los penaltis, se impuso el Oviedo.

1988 (Racing 0-2 Oviedo) La inauguración de los nuevos Campos de Sport

No fue un partido oficial, pero sí para la historia del Racing. Y eso que estuvo a punto de no disputarse, porque el entonces presidente del club verdiblanco, Manuel Huerta, pensó que la inauguración de los nuevos Campos de Sport debía jugarla el Real Madrid, pero contra el Everton inglés. El rechazo de los aficionados verdiblancos logró el cambio de idea del mandatario, así que, el anfitrión iba a estrenar el estadio, aunque fuese de telonero. El rival fue el Oviedo, que se impuso por cero goles a dos. Para la historia queda el tanto del capitán carbayón, 'Motorín' Berto, de penalti cometido por Alba sobre él mismo, que supuso el primer gol de los actuales Campos de Sport.

1992-93 (Racing 1-5 Oviedo) Una losa demasiado grande en la Copa del Rey

Al Racing, en Segunda División, le iba a caer el Oviedo, de Primera, en la ronda inicial de la Copa del Rey. Los Viti, Cristóbal, Jerkan, Pirri Mori, Carlos y compañía se iban a dar un festín en Santander. 1-5 ante el equipo de Paquito, que no plantó cara ante los asturianos. En la vuelta, que terminó con 3-2 en el Carlos Tartiere, no había nada que hacer. Por suerte, el torneo del KO era algo secundario y al final del curso se logró el ascenso a Primera.

2013-14 (Racing 2-0 Oviedo) El Rey en el Norte en medio de una batalla campal

Racing y Oviedo, caídos en desgracia en Segunda División B, eran los principales favoritos para lograr el ascenso. Así que la guerra estaba servida. El problema es que la batalla campal se extendió a la calle, donde radicales de ambos equipos se enfrentaron y dejaron imágenes vergonzosas. En el estadio, es recordado el tifo de 'El Rey en el Norte', en una especie de título simbólico que esa tarde -y esa temporada- se adjudicó el Racing. Los del ovetense Paco Fernández se impusieron por dos tantos a cero, obra de Miguélez y Koné.

2019-20 (Racing 1-1 Oviedo) El mosqueo de Javi Rozada al término del partido

Javi Rozada pasó con más pena que gloria por el banquillo del Racing, pero antes dirigió al primer equipo del Oviedo. Y en la temporada 2019-20, en Segunda, la que se iba a ver posteriormente cercenada por la pandemia, el asturiano visitó los Campos de Sport. Se llevó un punto y también un calentón importante. Ya con empate a uno, el Oviedo se quedó con uno menos por expulsión de Tejera. Rozada se fue encendiendo y, con el partido finalizado, se fue a por el árbitro. Entre varios jugadores carbayones le agarraron y el delegado racinguista, Delfín Calzada, también intervino, tanto sobre el césped como en el túnel de vestuarios para que la cosa no fuese a mayores. Si no le frenan, se come a Muñiz Ruiz.

2022-23 (Racing 0-1 Oviedo) Un 'penaltito' y los incidentes previos en Peña Herbosa

El Racing-Oviedo de la temporada 2022-23 ya dio que hablar desde por la mañana. En las horas previas al encuentro, se produjeron altercados en la zona de Peña Herbosa, donde se encontraba el grueso de la afición carbayona. Luego, ya sobre el terreno de juego, la victoria fue para los asturianos sobre el equipo entonces dirigido por Guillermo Fernández Romo. Un penalti más que riguroso, señalado por el VAR, de Unai Medina sobre Tarín decidió el encuentro. Borja Bastón fue el encargado de transformar el lanzamiento.