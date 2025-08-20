El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gema Igual el día de la presentación del nuevo aparcamiento de autocaravanas. DM

La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar con el aparcamiento de Mataleñas

Gema Igual insiste en que no se perderá arbolado ni se quitará el paso a los vecinos ni se construirán muros

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:01

Gema Igual, alcaldesa de Santander, ha trasladado este miércoles su respeto a los vecinos que rechazan el proyecto del aparcamiento de autocaravanas en Mataleñas, ... pero también ha reivindicado su derecho a defenderlo, y ha señalado que «algunos grupos políticos que ahora se rasgan las vestiduras», antes no lo veían con malos ojos en ese entorno. La regidora ha matizado así unas declaraciones que hizo este martes en las que, al tiempo que defendía la viabilidad del plan, había señalado: «Estoy esperando a que se haga para tapar bocas», una afirmación por las que ha recibido numerosas críticas en las últimas horas.

