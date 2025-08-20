La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar con el aparcamiento de Mataleñas

Gema Igual, alcaldesa de Santander, ha trasladado este miércoles su respeto a los vecinos que rechazan el proyecto del aparcamiento de autocaravanas en Mataleñas, ... pero también ha reivindicado su derecho a defenderlo, y ha señalado que «algunos grupos políticos que ahora se rasgan las vestiduras», antes no lo veían con malos ojos en ese entorno. La regidora ha matizado así unas declaraciones que hizo este martes en las que, al tiempo que defendía la viabilidad del plan, había señalado: «Estoy esperando a que se haga para tapar bocas», una afirmación por las que ha recibido numerosas críticas en las últimas horas.

Igual se ha manifestado así en la presentación del torneo internacional de balonmano de Santander. «Lo que dije ayer es que muchas de las voces que estamos oyendo no se reflejan con el proyecto», ha señalado antes de volver a defender el plan del Ayuntamiento que, ha vuelto a decir, es un aparcamiento de pago para autocaravanas. Estos vehículos aparcan en los últimos años sin ningún control por las calles de Cueto y Valdenoja y la intención del Consistorio es reordenar la situación actual.

Ante las críticas vecinales, que insisten en que se va a asfaltar una zona que ahora es verde, la máxima autoridad local ha asegurado que, en ningún caso se perderá arbolado. Con el proyecto que se ha elaborado, «se pueden perder nueve árboles, pero se van a plantar 119». También ha indicado que el camino que ahora utilizan los vecinos (que está sin urbanizar), se va a mejorar al tiempo que ha rechazado que se vaya a construir un muro de dos metros o un búnker, como se está diciendo. Los residentes en el área han convocado dos movilizaciones que han reunido a cientos de personas en las últimos días. Una tuvo lugar el pasado sábado en el lugar que se quiere transformar y, otra, en la plaza del Ayuntamiento.

«No he negado una reunión»

La alcaldesa ha admitido que todos los que están en contra del proyecto tienen derecho a manifestarse y que ella está para resolver las dudas que están surgiendo. «Es una obra que está cuestionada, pero podemos dar las explicaciones como las estoy dando todos los días». Además, ha aclarado que ella no se ha negado a reunirse con los colectivos que se oponen al plan. Hasta ayer martes a las 14.00 horas no se había registrado la petición de un encuentro, tal y como han anunciado estos grupos.