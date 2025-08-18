El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Contración en la Plaza del Ayuntamiento de Santander contra el parking de autocaravanas de Mataleñas. Juanjo Santamaría

Nueva protesta vecinal contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas

La Plaza del Ayuntamiento de Santander se ha llenado para impedir que el área se ubique en esa zona

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:51

La protesta contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas llega al centro de la ciudad. La Plaza del Ayuntamiento se ha llenado para exigir que ... este parking se traslade a las afueras del municipio y que «ni se invada ni se colapse la ciudad con vehículos pesados y que tampoco se talen árboles». La oposición a este proyecto está respaldado por decenas de asociaciones, desde vecinales a políticas, y también el arquitecto Domingo de La Lastra ha participado en esta reivindicación para, desde un punto de vista urbanístico, explicar por qué debe pararse esta intervención.

