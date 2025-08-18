Nueva protesta vecinal contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas

La protesta contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas llega al centro de la ciudad. La Plaza del Ayuntamiento se ha llenado para exigir que ... este parking se traslade a las afueras del municipio y que «ni se invada ni se colapse la ciudad con vehículos pesados y que tampoco se talen árboles». La oposición a este proyecto está respaldado por decenas de asociaciones, desde vecinales a políticas, y también el arquitecto Domingo de La Lastra ha participado en esta reivindicación para, desde un punto de vista urbanístico, explicar por qué debe pararse esta intervención.

En torno a las 12.00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento no cabía ni un alfiler. No solo había vecinos de Cueto, afectados directamente por el proyecto porque se desarrollará en una zona por la que habitualmente transitan, sino que había habitantes del resto del municipio que se oponían a una obra que, según los convocantes de la concentración, eliminará un parque «para llenarlo de hormigón». La oposición al proyecto ya suma más de 8.000 firmas entre la web change.org y las que recogen en las concentraciones. De hecho, en la plaza habían desplegado una carpa y los vecinos hacían cola para firmar.

Desde la junta directiva de la Asociación de Vecinos de Cueto ha tomado la palabra Arsenio Callejo, quien enumeró la larga lista de entidades que se posicionan contra el proyecto. «No estamos en contra de las autocaravanas, pero ese no es el sitio más idóneo y no lo vamos a consentir». Su discurso estuvo apoyado por gritos de 'Parking no, ahí no'. Callejo también destacó posteriormente que, aunque la alcaldesa, Gema Igual, ha apuntado que se plantarán árboles aunque se talen otros, «eso no lo recoge el proyecto, lo que sí pone es que solo el 3% del presupuesto total se destinará a jardinería».

También ha hablado otra vecina afectada, Concha Calzada, quien subrayó que la intención de la protesta no es que no haya un aparcamiento de autocaravanas, sino que este se desarrolle en otra área. «Que hagan el mejor de todo el mundo, pero en las afueras, sin invadir ni colapsar». También critica que esta obra, que se desarrollará en parte con fondos europeos y en parte municipales, «lo explote después una empresa privada». Señala que el proyecto se anuncia como una renaturalización «pero se van a talar árboles y poner muros y hormigón». Entre las siguientes acciones destaca que pedirán una reunión con la alcaldesa y si no se modifica el proyecto «iremos a los tribunales, porque el ilegal según el PGOU».

De la Lastra, por su parte, ha expuesto que este proyecto «ataca a la ciudad» y una calle «natural con arbolado que supone un desahogo para el barrio». «Es un espacio público único de un valor ambiental y urbano similar al del Paseo de Menéndez Pelayo e incluso la Alameda de Oviedo. Un lugar de refugio climático que da servicio a toda la ciudad pero que no ha recibio cariño». Pide diálogo al Ayuntamiento y buscar «lugares más apartados» para destinarlo a las autocaravanas «y no un espacio tan magnífico». Al final de sus exposiciones, todas las personas allí reunidas han cantado 'Santander la marinera' a modo de reivindicación en defensa de la ciudad.