Más de 300 personas se concentran contra el parking de autocaravanas de Mataleñas: «Aquí, no»

«Nosotros no estamos en contra de las autocaravanas, pero aquí, no». Así de contundente se han mostrado desde la Comisión para la Defensa de ... Mataleñas durante la concentración celebrada esta mañana en la zona de los pinos del parking del campo de golf y en la que han estado arropados por más de 300 personas. Los vecinos han mostrado con pancartas y gritos su rechazo y han solicitado la paralización de un proyecto que contempla 30 plazas reguladas para este tipo de vehículos. Entre las que se podía leer y escuchar: 'Gema, en este paseo hay paz, déjalo igual' o 'Los caminos para los vecinos'.

«Esto es un espacio público que no se debe de privatizar y que tiene que ser para el disfrute de todos los vecinos», ha reclamado Arsenio Callejo, tesorero de la Asociación de Vecinos de Cueto. Callejo ha ido más allá y ha explicado que esta obra supondría la «desnaturalización» de la zona con muros de hormigón que conllevarían 257 metros cúbicos de este material y sumados darían un kilómetro de longitud. «Nosotros no mentimos, los datos que os hemos transmitido están sacados del proyecto, un proyecto que el Ayuntamiento todavía no nos ha proporcionado, lo hemos tenido que conseguir por la puerta de atrás. Hay quien tiene que mentir para justificar esta barbaridad que se quiere cometer aquí».

Desde la propia Comisión han dejado claro que defenderán los intereses de los vecinos hasta el final: «No tengáis ninguna duda que nos oirán también en los juzgados si es necesario y, por supuesto, en Europa». Concha Calzada, como portavoz, ha defendido que se utilicen los fondos europeos con otros fines. «Con ese dinero se puede hacer un parque inmenso para que disfruten todos los vecinos de Santander, para que se pueda estar a la fresca, queremos que planten árboles y que toda la gente pueda disfrutar de este espacio verde y no de caravanas con sus grandes ruedas, tubos de escape y las retenciones que provocarían».

Otro de los argumentos que los vecinos han puesto encima de la mesa para que no se lleve a cabo la actuación sobre este paso habitual hasta la playa son las necesidades que requiere un estacionamiento de autocaravanas. «Exige firmes duros, suministro de agua y energía eléctrica. Sería convertir este espacio en una urbanización de casa con ruedas». Para ello han puesto de ejemplo la regulación de otras comunidades vecinas como Asturias o País Vasco: «Se lleva a sitios cercanos a autovías con equipamientos preparados y buenas conexiones para que los visitantes puedan ir en bicicletas por carriles bici o usando transporte público».

En el transcurso de la concentración se ha seguido con la recogida de firmas contra el proyecto con la instalación de dos mesas informativas. A día de hoy son más 6.000 personas las que se han sumado en puntos presenciales y a través de Change.org. Para poner el cierre a la concentración y como antesala a una nueva protesta este lunes, a las 12.00 horas, frente al Ayuntamiento se ha entonado con un tambor y una gaita y con el coro de todos los presentes 'Santander la marinera'.