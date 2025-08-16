El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cientos de vecinos se han dado cita en el aparcamiento del campo de golf en Mataleñas. Roberto Ruiz

Más de 300 personas se concentran contra el parking de autocaravanas de Mataleñas: «Aquí, no»

La Comisión para la Defensa de Mataleñas volverá a manifestarse este lunes a las 12.00 horas frente al Ayuntamiento y exige a la alcaldesa que paralice el proyecto

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:15

«Nosotros no estamos en contra de las autocaravanas, pero aquí, no». Así de contundente se han mostrado desde la Comisión para la Defensa de ... Mataleñas durante la concentración celebrada esta mañana en la zona de los pinos del parking del campo de golf y en la que han estado arropados por más de 300 personas. Los vecinos han mostrado con pancartas y gritos su rechazo y han solicitado la paralización de un proyecto que contempla 30 plazas reguladas para este tipo de vehículos. Entre las que se podía leer y escuchar: 'Gema, en este paseo hay paz, déjalo igual' o 'Los caminos para los vecinos'.

