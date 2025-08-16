Vecinos de la playa de San Vicente piden medidas contra las autocaravanas

Los propietarios de las viviendas de la urbanización de la playa de San Vicente se sienten «abandonados» por el Ayuntamiento barquereño. Desde hace tiempo son ... muchas las demandas que vienen realizando al Consistorio sin que, según su opinión, se vean atendidas.

Consideran que tienen el derecho de ser tratados como el resto de los vecinos del municipio. «La mayoría de nosotros somos propietarios desde hace más de 20 años. Hemos venido a San Vicente año tras año a disfrutar de nuestras vacaciones o fines de semana con nuestros hijos y ahora también con nuestros nietos, y muchos pasamos aquí gran parte del año», señalan.

«No somos unos privilegiados, somos trabajadores que con mucho esfuerzo hemos comprado aquí nuestra segunda residencia», recalca el burgalés Nicolás Franco, recién nombrado presidente de la Asociación 'Vecinos de la Playa de Merón de San Vicente de la Barquera', que agrupa a unas 120 familias.

Son muchas sus demandas pero la prioritaria, que han reflejado en una reciente denuncia que han hecho llegar al Ayuntamiento barquereño, es que se tomen medidas contra la ocupación ilegal que, consideran, y masiva de la vía pública que rodea a sus viviendas por parte de las autocaravanas o furgonetas camper.

«Son usuarios que viven en sus vehículos dentro de la urbanización como un vecino más y que pasan largas temporadas en sus vehículos aparcados», denuncia este propietario, harto de que acampen a sus anchas.

Según indican, muchos de ellos realizan vertidos líquidos o sólidos en la vía pública utilizando como si fuera particular, un baño público y la ladera de un pinar situada en una de las calles de la urbanización, «que está llena de restos de papel higiénico y excrementos humanos», lamentan.

Por otra parte advierten del peligro que supone la utilización que realizan de hornillos o de otros utensilios para cocinar, en áreas próximas a dicho pinar y a los propios vehículos, «con el consiguiente riesgo de incendio, como el que se produjo recientemente por una causa similar en Tarifa», recuerdan.

Ante esta situación reclaman al Ayuntamiento de San Vicente que haga cumplir la Ordenanza Municipal de Ocupación de Vía Pública aprobada en el mes de agosto del pasado año, ya que consideran «se está vulnerando con la ocupación y el uso que hacen de dicho espacio».

Según señala el presidente de dicha asociación, son frecuentes las llamadas que vienen realizando a la Policía Local, enviándoles fotografías de los hechos denunciados. «La mayoría de las veces no ha servido para nada, además lo habitual es realizar esos actos en horario nocturno, cuando ya no hay Policía Local», indicó.

En respuesta al portavoz vecinal, la alcaldesa, Charo Urquiza, afirma que «en absoluto hay inacción» por parte del Ayuntamiento para abordar este problema, aunque reconoce la dificultad para atajarlo. «Sufrimos una presión enorme por parte del turismo de autocaravanas y de acuerdo con la legislación son vehículos que pueden aparcar como cualquier otro», afirma. «La policía está haciendo un especial seguimiento y vigilancia de las autocaravanas, dándolas inicialmente avisos para evitar la pernoctación y sancionando». «Es difícil erradicar el problema por eso se van tomando medidas como la de limitar el estacionamiento», dijo.