La alcaldesa, Gema Igual, cuando presentó el proyecto del aparcamiento. DM

Igual, sobre el parking de autocaravanas: «Estoy esperando a que se haga para tapar bocas»

La alcaldesa insiste en que el proyecto no se parará a pesar de las dos concentraciones celebradas en oposición de la ubicación elegida

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 18:06

Las concentraciones prácticamente consecutivas –el pasado sábado y el lunes– que la Comisión para la Defensa de Mataleñas ha convocado para pedir la parálisis ... del proyecto para construir un aparcamiento de autocaravanas frente al campo de golf, en la zona que los vecinos denominan 'Los Pinos', no echan atrás a la alcaldesa, Gema Igual, que no solo está decidida a seguir adelante con la obra –que suma más de 8.000 firmas en contra– sino que además asegura que «estoy esperando a que se construya para tapar muchas bocas». Así, el Ayuntamiento santanderino no va a replantearse su postura sobre este aparcamiento en Mataleñas porque considera que se trata de «un buen proyecto» e insiste en que «no se van a eliminar plazas de aparcamiento ni árboles», así como afirma que tampoco se construirá «un muro de dos metros ni ningún búnker».

