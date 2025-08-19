Igual, sobre el parking de autocaravanas: «Estoy esperando a que se haga para tapar bocas»

Las concentraciones prácticamente consecutivas –el pasado sábado y el lunes– que la Comisión para la Defensa de Mataleñas ha convocado para pedir la parálisis ... del proyecto para construir un aparcamiento de autocaravanas frente al campo de golf, en la zona que los vecinos denominan 'Los Pinos', no echan atrás a la alcaldesa, Gema Igual, que no solo está decidida a seguir adelante con la obra –que suma más de 8.000 firmas en contra– sino que además asegura que «estoy esperando a que se construya para tapar muchas bocas». Así, el Ayuntamiento santanderino no va a replantearse su postura sobre este aparcamiento en Mataleñas porque considera que se trata de «un buen proyecto» e insiste en que «no se van a eliminar plazas de aparcamiento ni árboles», así como afirma que tampoco se construirá «un muro de dos metros ni ningún búnker».

La regidora confía en que el tiempo «dará la razón» al equipo de gobierno porque, según defiende, el aparcamiento «va a estar mucho mejor de lo que está ahora» y «no hay nada de las amenazas que muchas voces críticas o malintencionadas pueden hacer ver». «El tiempo pone a cada uno en su sitio y debemos de ejecutar esa obra para que se vea».

Igual insistió en algunos detalles del proyecto y apuntó que se trata de un aparcamiento que ya «existe» y que se va a «arreglar con las mismas plazas». Además, indicó que en la actualidad las autocaravanas están «repartidas por Cueto» y lo que se busca con esta intervención es «ordenarlas». En cuanto a las críticas, subrayó que «no es cierto que haya un muro de dos metros ni un búnker», aunque reconoció que «puede que se elimine un máximo de nueve pinos, pero se van a reponer 119 árboles autóctonos». También añadió que «los autocaravanistas no son turistas de quinta o de sexta» y que se trata de «un aparcamiento para autocaravanas donde la gente va a pagar por estar allí, en donde no se puede acampar, no se puede sacar ni un tendal, ni una mesa y unas sillas para comer».

Respecto al Plan Especial de Mataleñas, Igual garantiza que en él ya venía recogido este proyecto y el Plan de Sostenibilidad Turística «se aprobó con un proyecto para rehabilitar este aparcamiento». Además, no se plantea echar para atrás esta obra porque cuenta con fondos europeos que tendría que «devolver».

En cuanto a la petición de la Comisión para la Defensa de Mataleñas, que le pide una reunión para tratar el asunto, la regidora apuntó este martes por la mañana que desconoce si la han pedido, pero a la par añadió que ni ella ni el equipo de gobierno «deben una reunión a nadie» y, además, «es difícil reunirse con quien tiene una idea preconcebida o con quien no quiere escuchar». También indica que ya se han mantenido reuniones al respecto, que el proyecto ya está en licitación, tiene ofertas que se están valorando, y está «a punto de comenzar», por lo que insta a quienes «no les gusta» a «respetar el proyecto». «El proyecto está totalmente explicado, entonces... ¿27 reuniones o 37 son las necesarias? Es absurdo», valoró.

Respuesta de la oposición

La respuesta desde la oposición no se hizo esperar. Desde el PSOE, Daniel Fernández, señaló que «una alcaldesa no está para tapar bocas, está para resolver problemas. No se puede gobernar Santander con frases impropias de una representante pública y con decisiones improvisadas que solo buscan salir del paso». Por su parte, Keruin Martínez (IU), le afeó que no quiera reunirse con la Comisión y expuso que «por supuesto que una representante política tiene el deber de escuchar a los vecinos y de reunirse una y 300 veces con ellos si es necesario».