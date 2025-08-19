El Gobierno de Cantabria reabre el teleférico de Fuente Dé

Leticia Mena Santander Martes, 19 de agosto 2025, 10:22 | Actualizado 11:18h. Comenta Compartir

El teleférico de Fuente Dé, que permanecía cerrado desde el sábado por el humo que llegaba por los incendios en León, se reabrirá en el día de hoy por decisión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) del Gobierno de Cantabria tras mejorar las condiciones por la lluvia. A pesar de esta reapertura, tanto para subir como para bajar al Parque, el Gobierno solicita que no se realicen rutas en la zona más occidental y se evite el área de Valdeón, cercana a los fuegos activos en Castilla y León.

El aparcamiento comienza a llenarse. Un visitante compra un billete. Reunión del Cecop, este martes. 1 /

Se han apostado voluntarios de Protección Civil y Naturea en el Parque Nacional para informar de las rutas que puedan comprometer el operativo leonés, que mantiene la prohibición de acceso en su territorio.

El parte del Cecop

Según las últimas informaciones, los incendios forestales continúan controlados en territorio leonés, donde sigue interviniendo el operativo cántabro en labores de extinción y prevención. El Platercant se mantiene en su situación 2 y el Cecop y el Puesto de Mando Avanzado (PMA) activos para coordinar los trabajos de contención y la evolución tanto del fuego como de la meteorología.

En estos momentos, hay tres flancos en León en los que trabajan bomberos forestales y Agentes del Medio Natural del Gobierno de Cantabria, dos en Picos de Europa cercanos a la frontera cántabra y otro en Portillo de las Yeguas. En los dos del Parque Nacional, ubicados en los montes Coriscao y Remoña, quedan pequeños restos, por lo que los se encuentran rematando la extinción de puntos aislados. En Portillo de las Yeguas se continúa estableciendo un cortafuegos preventivo con maquinaria pesada, que presenta dificultad en la realización por ser un terreno con importante pendiente y haber en la zona niebla baja.

En el día de hoy están trabajando en el operativo 74 personas, a los que se vuelve a sumar el helicóptero de la Guardia Civil que está realizando un reconocimiento de las áreas fronterizas afectadas por el fuego, y el equipo de los drones del Gobierno de Cantabria también en labores de reconocimiento del terreno.

La meteorología sigue siendo favorable a los intereses del operativo manteniendo temperaturas bajas, inferiores a 18 grados en la zona de los incendios, con altos índices de humedad relativa y, hasta las 14.00 horas, intervalos de nubes y claros en la comarca de Liébana, con tendencia a la entrada de nubes bajas en toda la Comunidad. Se esperan precipitaciones débiles en áreas de montaña. Para mañana, según las previsiones de la AEMET, el viento será flojo y moderado del noroeste, las temperaturas más bajas que las registradas hoy, no se espera que se superen los 16 grados en la zona del incendio, y una humedad relativa muy alta, con llegada de precipitación.

En actualización La redacción de EL DIARIO MONTAÑÉS trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí