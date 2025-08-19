Cantabria continúa sin incendios y con el fuego controlado en territorio leonés

Cantabria se mantiene sin incendios forestales en su territorio. Así lo ha comunicado este martes el Gobierno de Cantabria en una nueva actualización de ... la situación. El Ejecutivo asegura que el fuego en la vertiente leonesa que amenaza a la región está controlado y el operativo cántabro continúa trabajando en esas labores de extinción y prevención. El Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Cantabria permanece en situación 2, con el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA) activos para coordinar los trabajos y seguir la evolución del fuego y la meteorología.

Actualmente hay tres frentes en territorio leonés en los que intervienen bomberos forestales y agentes del Medio Natural: dos en el Parque Nacional de Picos de Europa, cerca de la frontera cántabra, y otro en Portillo de las Yeguas. En los focos del Parque Nacional, situados en los montes Coriscao y Remoña, apenas quedan restos, por lo que los efectivos están rematando la extinción de puntos aislados. En Portillo de las Yeguas continúa la apertura de un cortafuegos preventivo con maquinaria pesada, un trabajo complicado debido a la pendiente del terreno y la presencia de niebla baja.

En la jornada de hoy participan 74 personas en el operativo, junto al helicóptero de la Guardia Civil, que realiza tareas de reconocimiento en las zonas fronterizas afectadas por el fuego. También está desplegado el equipo de drones del Gobierno de Cantabria, que colabora en la inspección del terreno.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido este martes que se evite circular por las zonas afectadas por los incendios donde permanece cortada la nacional 621 entre León y Cantabria y otras 12 vías secundarias.

El tiempo

La meteorología continúa siendo favorable, con temperaturas que rondan los 18 grados en la zona afectada, altos índices de humedad y, hasta las 14.00 horas, intervalos de nubes y claros en Liébana, con tendencia a la entrada de nubes bajas en toda Cantabria. Por la tarde, se esperan precipitaciones débiles en áreas de montaña. Y para mañana miércoles, según la Aemet, el viento será flojo o moderado del noroeste, las temperaturas descenderán y no superarán los 16 grados, con una humedad muy alta y llegada de chubascos, que pueden ser intensos en Picos de Europa, aunque será menos probable que alcancen Liébana.