Un bombero del operativo cántabro realiza una llamada telefónica. Alberto Aja

Cantabria continúa sin incendios y con el fuego controlado en territorio leonés

El operativo cántabro sigue trabajando en las labores de extinción en las «zonas calientes» de León

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 13:33

Cantabria se mantiene sin incendios forestales en su territorio. Así lo ha comunicado este martes el Gobierno de Cantabria en una nueva actualización de ... la situación. El Ejecutivo asegura que el fuego en la vertiente leonesa que amenaza a la región está controlado y el operativo cántabro continúa trabajando en esas labores de extinción y prevención. El Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Cantabria permanece en situación 2, con el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA) activos para coordinar los trabajos y seguir la evolución del fuego y la meteorología.

