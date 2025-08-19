El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sanchez en su visita a Castilla y León el domingo. EP

El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios

Sánchez prepara ayudas económicas e insiste en el pacto de Estado contra la «emergencia climática» tras el portazo del PP

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 19 de agosto 2025, 13:31

El presidente del Gobierno ha avanzado que el próximo martes el Consejo de Ministros declarará como zona catastrófica para las regiones más dañadas por la ... oleada devastadora de incendios forestales que castigas en estos momentos al noroeste de España, con especial incidencia en las provincias de Orense, Zamora, León y la comunidad de Extremadura. Desde el puesto de mando de Jarilla (Cáceres), Pedro Sánchez ha incidido en que en una crisis de estas características, «la lealtad institucional, la voluntad de colaboración compartida y la solidaridad regional y entre países, es fundamental».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En La Vega: «Está siendo gordísima, al otro lado está todo chamuscado»
  2. 2 Torrelavega se rinde a Bustamante en una noche mágica
  3. 3

    Los vecinos de Vega de Liébana: «Si digo lo que pienso, me meten en la cárcel»
  4. 4 Seis heridos en el accidente múltiple de la S-10 a la altura del túnel de Astillero
  5. 5 Liébana lucha por retener el turismo
  6. 6

    Tres ayuntamientos cántabros acumulan 173 denuncias por acampada ilegal de autocaravanas
  7. 7

    Nueva protesta vecinal contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  8. 8

    Potes recupera el brío del verano
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10

    Desaparecen de Ciriego las flores en memoria de Rapún, el último gran amor de Lorca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios

El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios