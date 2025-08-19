El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los hábitats del oso pardo y del urogallo afectados tardarán hasta quince años en recuperarse

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

El hábitat de especies del entorno de Picos de Europa en peligro de extinción como el oso pardo o el urogallo necesitan «entre siete ... y quince años» para recomponerse de incendios como los que estos días han causado estragos en esta zona, la mayor reserva de estos animales en el país. Expertos como el biólogo Carlos Nores señalan que el oso pardo tiene «cierta capacidad de huida en este tipo de situaciones», por lo que los estragos en su población están relacionados no tanto con sus muertes, sino con la pérdida del ecosistema en el que encuentran los recursos necesarios para subsistir.

