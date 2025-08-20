La Guardia Civil denuncia al 'influencer' por escalar sin permiso al cargadero de Dícido

El 'influencer' que se hizo viral la semana pasada después de protagonizar un vídeo en el que se le veía saltar al mar Cantábrico desde el cargadero de mineral de Dícido ... de Castro Urdiales se va tener que enfrentar a al menos tres sanciones administrativas, que le pueden suponer una multa total de 1.800 euros, como mínimo.

La Guardia Civil de Cantabria ya le ha denunciado por acceder sin permiso al monumento, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y la Policía Local de Castro Urdiales tiene previsto hacer los mismo, pero por partida doble.

Según han detallado a este periódico fuentes de la Benemérita, su denuncia se basa en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. En concreto, en el artículo 37.14, que hace referencia a una de las infracciones leves de la ley como es «el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes». A la hora de fijarse la correspondiente sanción, hay que acudir al artículo 39 de esa misma ley, que apunta que las infracciones leves se castigan con multa de 100 a 600 euros.

Por su parte, la Policía Local le va a denunciar en base al artículo 16.1 de la Ordenanza Municipal de Conductas Cívicas, por el que «se prohíbe la práctica en la vía pública o espacios públicos de actividades, sea cual sea su naturaleza, que, atendiendo a cada caso concreto y a la vista de las circunstancias concurrentes, puedan causar daños a las personas o bienes, o molestias notables a la ciudadanía». También por el artículo 16.2, que dice que «no puede efectuarse en los espacios públicos cualquier tipo de instalación o colocación de ningún elemento sin la pertinente autorización municipal».

La Policía Local de Castro califica de «muy grave» esta infracción puesto que se «puso en peligro grave la salud o la integridad física o moral de las personas –Art. 31 G. de la ordenanza–». La multa por esta infracción oscila entre los 1.501,01 y los 3.000 euros, y a la hora de fijar la cuantía final se tendrá en cuenta la «intencionalidad y la relevancia o trascendencia social de los hechos».

La segunda propuesta de sanción que realizará la Policía Local castreña se sustentará en el hecho de «haberse saltado una señal de 'Prohibido el paso' en una instalación pública en obras». Regulada por la Ordenanza Municipal de Tráfico de Castro, conlleva una multa de 200 euros.

¿Cuarta sanción?

Aunque por el momento no se contempla, cabe la posibilidad de una cuarta denuncia, según avanzó hace unos días a este periódico el jefe accidente de la Policía Local de Castro, Mario Ruiz, que dependería del Gobierno regional. Por acceder sin autorización a un BIC, la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, contempla un castigo que oscila entre los 100 y 3.000 euros por considerarse una sanción leve, puesto que, en principio, el 'influencer' no ha ocasionado ningún daño al bien.