El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento en el que el 'influencer' recoge la cuerda del columpio desde el que saltó al agua. DM

La Guardia Civil denuncia al 'influencer' por escalar sin permiso al cargadero de Dícido

La Policía Local de Castro también va a realizar dos propuestas de sanción por saltarse la señal de 'Prohibido el paso' y hacer acrobacias en el BIC. La multa mínima puede partir de los 1.800 euros

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:11

El 'influencer' que se hizo viral la semana pasada después de protagonizar un vídeo en el que se le veía saltar al mar Cantábrico desde el cargadero de mineral de Dícido ... de Castro Urdiales se va tener que enfrentar a al menos tres sanciones administrativas, que le pueden suponer una multa total de 1.800 euros, como mínimo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los vecinos de Vega de Liébana: «Si digo lo que pienso, me meten en la cárcel»
  2. 2 Liébana lucha por retener el turismo
  3. 3 Una pitón se escapa por la ventana de un domicilio de Santander y aparece en una urbanización
  4. 4

    «¡Madre mía!, cómo está Urgencias...»
  5. 5 El teleférico de Fuente Dé reabre y devuelve la confianza a Liébana
  6. 6

    Igual, sobre el parking de autocaravanas: Â«Estoy esperando a que se haga para tapar bocasÂ»
  7. 7

    Gamesa Reinosa deja de fabricar generadores de eólica terrestre y reduce su plantilla eventual
  8. 8 Colindres cuenta las horas para las fiestas de San Ginés
  9. 9

    Guerras Cántabras, tercera generación
  10. 10

    Peio Canales, en los planes de la sub 21

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Guardia Civil denuncia al 'influencer' por escalar sin permiso al cargadero de Dícido

La Guardia Civil denuncia al &#039;influencer&#039; por escalar sin permiso al cargadero de Dícido