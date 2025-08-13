El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fotograma del vídeo que ya ha sido borrado de sus redes. DM

El 'influencer' que se columpió en el cargadero de Dícido se disculpa y borra el vídeo: «No sabía que estaba protegido»

«Mi intención no era crear controversia, simplemente quería mostrar al mundo la realización de un sueño personal», ha publicado en su cuenta de Instagram

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:24

Las numerosas reacciones que se han producido a raíz de que este periódico se hiciera eco de su hazaña, han obligado al 'influencer' que saltó ... al agua desde un columpio improvisado en el cargadero de Dícido de Castro Urdiales, que se está rehabilitando, a pedir disculpas y borrar el vídeo, que superaba las 176.000 visualizaciones. «Desconocía totalmente que fuera un lugar protegido y, de haberlo sabido, no lo habría hecho bajo ningún concepto. Mi intención no era crear controversia, simplemente quería mostrar al mundo la realización de un sueño personal».

