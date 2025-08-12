El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Investigan a un hombre por hacer acrobacias desde el cargadero de Dícido, que está en rehabilitación

La alcaldesa de Castro Urdiales Susana Herrán tacha de «irresponsabilidad» la actuación y cree que tendrá que responder por ella «porque está prohibido el acceso a este Bien de Interés Cultural, ya que no ha finalizado su restauración»

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 14:18

Desde hace unos días anda circulando por las redes sociales un vídeo, que tiene más de 7.000 likes, en el que se ve a ... un hombre montar un columpio de «veinte metros» en el cargadero de mineral de Dícido, en Castro Urdiales, para impulsarse hasta el mar realizando un triple salto mortal en el aire. Esta atrevida y extrema actuación quedaría en una simple anécdota si no fuera porque la infraestructura que ha utilizado para atraer visitas y seguidores es un Bien de Interés Cultural, que, además, se encuentra en fase de rehabilitación, con lo que el acceso está prohibido.

