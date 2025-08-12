Investigan a un hombre por hacer acrobacias desde el cargadero de Dícido, que está en rehabilitación

Desde hace unos días anda circulando por las redes sociales un vídeo, que tiene más de 7.000 likes, en el que se ve a ... un hombre montar un columpio de «veinte metros» en el cargadero de mineral de Dícido, en Castro Urdiales, para impulsarse hasta el mar realizando un triple salto mortal en el aire. Esta atrevida y extrema actuación quedaría en una simple anécdota si no fuera porque la infraestructura que ha utilizado para atraer visitas y seguidores es un Bien de Interés Cultural, que, además, se encuentra en fase de rehabilitación, con lo que el acceso está prohibido.

Aunque se desconoce el día exacto en el que fue grabada la escena, la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, recibió el vídeo por parte de un concejal del Ayuntamiento el pasado martes 5 de agosto. Sin dudarlo un segundo, se lo remitió tanto al jefe accidental de la Policía Local de Castro como al sargento de la Guardia Civil para que tuvieran conocimiento de los hechos y practicaran las correspondientes pesquisas, al objeto de identificar al protagonista de la escena e imponerle la sanción pertinente.

Mientras que desde la Guardia Civil aseguran que no han recibido ninguna denuncia ni tienen constancia de manera oficial del asunto, el jefe accidental de la Policía Local de Castro, Mario Ruiz, ha explicado a este periódico que cuando recibió el aviso de la alcaldesa lo que hicieron fue investigar al protagonista del vídeo, que es monitor de esquí, y «vimos que en su cuenta de Instagram tenía otro vídeo tirando al agua desde el mismo cargadero en el año 2019, antes de comenzar la rehabilitación». «En lo que más nos centramos es en evitar que salieran imitadores, ya que hemos leído como algunos le dicen que por qué no ha dejado allí las cuerdas para hacer lo mismo». A partir de ahí, están intentando identificarlo para ver «si podemos denunciarlo en base a alguna conducta incívica que esté recogida en nuestra ordenanza o bien tenemos que pasar el caso a la Guardia Civil al considerar que es su competencia».

A la espera de conocer el desenlace de la investigación, la alcaldesa califica de «irresponsabilidad» lo que ha hecho esta persona, más allá de poner en peligro su vida. Además, entiende que tendrá algún tipo de responsabilidad «porque está prohibido el acceso a este Bien de Interés Cultural, ya que no ha finalizado su restauración». «Ha entrado en la obra de una infraestructura que se está rehabilitando. Y, sobre todo, ha puesto en riesgo en su vida y podría poner en riesgo la vida de las personas que tendrían que haber accedido en el caso de que hubiese habido cualquier tipo de accidente», apuntó Herrán, que también hizo mención a que este vídeo podría hacer un «efecto llamada» para que cualquier otra persona pueda intentar imitar algo que es «absolutamente peligroso».

Este periódico se ha puesto en contacto con el protagonista del vídeo y está a la espera de saber si va a hacer algún tipo de declaración. En su cuenta relata que ese día 'sacó' su primer triple (mortal). «Daba un miedo de la hostia y a la vez era lo más divertido del puto planeta», se puede leer en un mensaje que acompaña a la grabación.

La apertura de la instalación, para finales de este mes

La alcaldesa de Castro avanzó en declaraciones a este periódico que la obra de rehabilitación del cargadero, que cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros y está financiada por el Estado, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento, está a falta de «cuatro remates» y esperan poder inaugurarla «para finales de agosto». «En ese momento se podrá acceder a la infraestructura con un control establecido», ha aclarado.