«Un viaje de 45 minutos ahora con el transbordo se convierte en dos horas»

«En un viaje en el que suelo tardar 45 minutos, esta vez, con el transbordo, tardaré dos horas. En la estación hay un cartel, ... pero no explica el trayecto y no sabía que tenía que coger un tren para luego subirme a un autobús». Este es el testimonio de Sara Martínez, una usuaria habitual de la línea de tren C-3 de Cercanías Santander-Liérganes, que este sábado -y también este domingo- sufrirá la interrupción del tráfico ferroviario debido a unas obras que está ejecutando Adif entre El Astillero y Orejo para mejorar esta vía. Unos trabajos que también afectarán a los usuarios de Media Distancia. Durante las obras se programarán 60 viajes por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros de Cercanías y 12 para los servicios de Media Distancia. Los usuarios de la línea C-3 realizarán en autobús el tramo entre Astillero y Liérganes, mientras que los de Media Distancia efectuarán por carretera el tramo comprendido entre Astillero y Orejo.

Como Martínez, cientos de viajeros han tenido que hacer unos transbordos que se repetirán este domingo y que también sucederán en junio, julio y septiembre un fin de semana cada mes. Según explica esta usuaria, cogió un tren en Santander y cuando llegó a El Astillero se tuvo que apear y esperar en la estación a que llegase un autobús que finalmente le llevase a Solares.

«Como es fin de semana no me afecta mucho, más allá del tiempo de espera, imagínate si llega a ser entre semana. Trabajo por horas en diferentes hogares y ahí sí que me afectaría», señala. Una vez en la estación de El Astillero, y refugiada dentro de la misma porque estaba lloviendo, a Martínez no le quedó otra que mirar las agujas del reloj con la esperanza de que el minutero fuese más rápido. «Hay que esperar al bus y ya. No puedo hacer nada, más que quedarme aquí en la estación», dice.

Ampliar El trasiego de pasajeros haciendo transbordos en la estación de El Astillero es constante. Luis Palomeque

Otro caso fue el de Mariela Torres, que pretendía viajar en tren desde Orejo, lugar donde trabaja, hasta Santander, donde reside. Un trayecto que, de normal «aunque habitualmente con alguna avería», es algo más de media hora, justamente «el tiempo que estuve esperando en la estación al bus». «Nos quedamos helados cuando llegamos, porque no sabía nada», dice Torres, quien lamenta que «hay mucha falta de información sobre los transbordos». «Si la demora de hoy sirve para resolver los problemas de la vía, pues bienvenida sea», eso sí, reitera que «hay que informar mejor». «Falta comunicación, y al final, lo paga el usuario», afea.

Mientras, a Pluto los transbordos le han impedido disfrutar de un día en Liérganes. Marián Pérez, que iba con su perro a este pueblo, tuvo que volver a Santander porque en el autobús no se podía viajar con animales. «Al haber hoy los transbordos, no puedo subirme con Pluto», dice Pérez, quien desconocía las obras que se están acometiendo este fin de semana.

«Nos hemos dado cuenta en Astillero, cuando ha parado el tren y nos han dicho que los que fuéramos a Liérganes teníamos que continuar en bus», explica. «Quería pasar un ratuco por el pueblo y luego volver a casa, así que lo tendré que hacer otro día», comenta. Al hilo de las prohibiciones en los trayectos de autobús, cabe recordar que tampoco está permitido viajar con bicicletas.

Ampliar Un usuario lee El Diario Montañés mientras viaja en tren. LVC

Asimismo, El Diario Montañés se subió al tren, desde El Astillero con destino Santander, para comprobar el ambiente entre los usuarios. El runrún del «lío con los transbordos» se escuchaba entre la multitud. Unos no lo sabían y otros, siendo conscientes de ello, fueron con más tiempo. María Teresa fue una de las viajeras que también tuvo que bajarse de un autobús para después subirse a un tren que finalmente le dejase en Santander. «Hoy es entendible algo de retraso, porque podría estar justificado por las obras. Lo que no está justificado es el retraso del resto de días», dice esta usuaria que asegura que la línea de tren «va fatal».

Por su parte, los trabajadores de la compañía ferrovaria admiten que son «días complicados», en los que «hay que tener paciencia y ayudar, en lo que sea pueda, a los viajeros con los transbordos».