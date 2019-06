'Call me back', el fin de un amor de verano en la voz de Dora La joven cantante y compositora continúa adelantando contenidos de su futuro primer álbum DMÚSICA * Domingo, 9 junio 2019, 08:07

'Call me back' es el segundo sencillo de Dora. Tras presentarse en el mes de marzo con 'Saving Star', un tema de pop electrónico con tintes de rnb y electrónica indie con el que sorprendió al mundo, Dora muestra su versatilidad compositiva y de registros, con un tema de pop intimista, que canta a dúo con su productor Pional (The XX, The Rapture, John Talabot)

Un acantilado, un sol de verano, un mar en calma, un amor que llega a su fin...'Call me back' trata de retener la melancolía adolescente, con una sencillez formal y de armonías así como de letras y producción.

El videoclip dirigido por Diego Postigo es de una sensibilidad exquisita, dando a la canción un reflejo visual acorde con la intimidad y la frescura que la misma manifiesta.

Inmediatamente después, Dora se atreve con 'Home', un single que va ligado a la campaña del nuevo spot de KIA España. Este es el tercer single, un tema de apenas escasos 2:17 de baile urbano, directo y tremendamente rítmico.

Dora se mueve con mucha soltura por los distintos terrenos de Rnb, pop intimista y la electrónica más bailable, dejando claro que no hay una dirección única, sino la síntesis de muchas influencias bien asimiladas.