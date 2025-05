Eduardo Izquierdo relata 'La última evasión de Elvis'

Efe Eme edita el libro que narra los entresijos que rodearon la gestación y grabación de 'From Elvis in Memphis', el cénit discográfico del cantante en su madurez.

Pilar González Ruiz Santander Martes, 13 de mayo 2025, 14:18 Comenta Compartir

Por mucho que pase el tiempo, Elvis sigue siendo el Rey. Que nadie lo dude. Del rock, de la música popular o de lo que se tercie. Sin embargo, durante su trayectoria no todo fueron buenos momentos. 'From Elvis in Memphis', de 1969, tras unos años de descenso de popularidad, devolvió al cantante a la primera línea rubricando una obra maestra que lo sigue siendo hoy en día.

Eduardo Izquierdo, estudioso y erudito de Elvis, con un delicioso lenguaje coloquial y un gran dominio de los datos, demuestra con su nuevo libro, editado por Efe Eme y que se pone a la venta mañana, que este disco no solo fue la ruptura del Rey con su pasado inmediato y el que incluye la canción inmortal 'In the guetto'. Deteniéndose canción a canción y en todos los detalles y anécdotas, sumerge al lector en las nocturnas sesiones de grabación y en las mil anécdotas que acompañan su gestación y las inmeditatas residencias en Las Vegas.

Fue este un Elvis seguro de sí mismo, tomando decisiones personales, derrochando talento y con ganas de volver a reinar, mostrando su amor incondicional por la música y las canciones en un álbum para el que no pasa el tiempo. El libro traza con sutileza el perfil de quienes le rodearon, desde el imprescindible productor Chips Moman (decisivo para ayudarle a sentirse libre y creativo) hasta Priscilla, su mujer, sin olvidar a algunos de los amigos que le ayudaron a afrontar decisiones difíciles. No podía faltar el taimado Coronel Parker.

Estas páginas confirman que es la obra que lo devolvió al lugar más alto, aquel que siempre le correspondió y que nunca debió abandonar. El libro se enmarca dentro del sello Colección Elepé, de Efe Eme, dedicado a discos capitales tanto nacionales como internacionales.

El autor Eduardo Izquierdo Eduardo Izquierdo Cabrera (Barcelona, 1975). Redactor habitual de Efe Eme, Ruta 66 y Mondosonoro, entre otras, ha estado en Cuadernos Efe Eme desde sus inicios. Dirige y presenta el podcast 'La Hora Chinaski' en Ivoox, y está considerado uno de los grandes expertos en música norteamericana de este país. Eso le ha llevado a escribir libros sobre Bob Dylan, Johnny Cash, Dolly Parton,The Doors, Pearl Jam o Aerosmith que pueden encontrarse en editoriales como Efe Eme, 66rpm Edicions, Muddy Waters Books o Redbook Ediciones. Ha publicado guías corales sobre géneros como el Country rock, el Punk rock o el Folk rock, estos dos últimos junto a Eloy Pérez Ladaga. A lo largo de su carrera también ha tenido incursiones en el ensayo, la literatura infantil, el guion de cómic o incluso en la novela, aunque siempre con un trasfondo musical. Este volumen es el segundo que escribe sobre la figura de Elvis Presley tras 'Elvis. El regreso' (Lenoir Ediciones, 2018).