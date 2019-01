Matt Grimsdale reinterpreta su música con un disco de remezclas El cantante de origen británico irrumpe nuevamente en la escena pop española, esta vez con 'Nothing Like' DM . Santander Lunes, 7 enero 2019, 11:26

La música de Matt Grimsdale tiene su origen en los años más intensos de la escena y la vanguardia del rock británico y estadounidense. Sus influencias van desde David Bowie, Siouxsie and the Banshees, Joni Mitchell, The Small Faces a The Monkeys o Morrisey, entre otros.

Grimsdale ha vivido en Australia, Nueva Zelanda y Turquía antes de instalarse en Sevilla, donde ejerce como profesor desde hace un par de décadas y donde, hace cuatro años, decidió lanzarse a componer de nuevo, una afición que había dejado parada.

Con la premisa de que le gusta todo lo que tenga «raíz propia», propone un sonido de electro crooner moderno, que invita lo mismo a la reflexión que a la pista de baile. Esta nueva entrega será en su totalidad una versión electro-pop del tan elogiado 'Dazzling Glory and Melancholy'. Para este primer lanzamiento ha contado con la producción de Boscop Benavente (Quiero Club/ Suadero Sound System).

El nuevo material discográfico constará de 6 canciones que marcan una notable evolución musical partiendo de la incorporación a la banda de la cantante, músico y productora local Agua San Cruz en 2017, con quien ha trabajado tanto sus sencillos 'Hustle with the muscle' y 'One Girl Down' así como este nuevo trabajo.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DnrNIOi471Y" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>