'Segunda piel', primer single en castellano de Nat Simons La artista cierra un 2018 en el que su disco 'Lights' ha sido alabado por la crítica y el público DM . Santander Martes, 15 enero 2019, 10:53

Nat Simons cerró 2018 como uno de los mejores años de su carrera, pleno de conciertos y de recompensas al esfuerzo. La artista editaba 'Lights' (El Dromedario Records), producido por Gary Louris (The Jayhawks) en Carolina del Norte y su gira arrancaba con un concierto triunfal en Madrid para más de seiscientas personas.

También ha sido el año en el que ha teloneado a Loquillo en la gira de su 40 aniversario, 'Rock and Roll Actitud', en los que más de 30.000 personas han visto a la banda, precedida por la solista que, además, ha acompañado al Loco en la interpretación de una de sus canciones icónicas; 'Cruzando el paraíso'.

El nombre de Nat Simons ha formado parte de los carteles del Primavera Sound, Sonorama Ribera o DCode y 'Lights' ha estado presente en multitud de listas de «Lo Mejor de 2018».

Ahora llega el momento de marcar un punto y seguido en esta etapa. Como broche de oro a un disco que será fundamental en la carrera de Nat, la artista nos deleita con 'Segunda Piel', primera incursión de Simons en castellano.

Se trata de una revisión de 'The Way It Is', tema incluido en su anterior disco y que ha sido grabado en Estudios Reno de Madrid por Luca Petricca bajo la producción de Ricky Falkner.

La versión en castellano es el primer paso que de Nat Simons ante un futuro que incluye su idioma como fiel compañero de viaje. Estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del martes 22 de enero.

La Sala But de Madrid es el lugar elegido por Simons para poner fin a la gira 'Lights', el próximo jueves 7 de febrero.