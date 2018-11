Staytons quieren comprarse un barco

No hay como el boca oreja para que una banda empiece, valga la ironía, a sonar. El nombre de Staytons ya no resulta nuevo. Son jóvenes y tienen talento. Con 'Singularity', su primer single lo hicieron patente. Era la canción que servía para presentar su primer disco, con el mismo nombre.

Ahora llega 'I think I´m going to buy a boat' un tema nuevo acompañado de un videoclip muy sugerente. El vídeo grabado en Asturias recrea algunos escenario únicos y está protagonizado por la misma banda de Villaviciosa pero con ese aspecto de recién llegados de Glasgow, Sheffield o Nueva York.

El primer disco de la banda, producido por Igor Paskual (guitarrista y compositor de Loquillo) es una declaración de intenciones de este grupo que anuncia que ha venido para quedarse. Un álbum de rock and roll donde los temas proponen un viaje y cuya puesta en escena no deja indiferente a la audiencia.

Staytons son Dani (batería); Andrés (bajo); Luis Ángel (trompeta); Venti (guitarra) y Juanvi (voz, teclados y guitarra), cinco músicos jovencísimos que apuestan por esa singularidad a la que alude su primer disco. 'Singularity', se grabó en los estudios Distrito Federal de Oviedo y está editado por Boomerang Discos. ¿Unos asturianos que eligen cantar en inglés? Les viene de familia; los padres del cantante de la banda residen en un pueblo en el condado de Marion, en el estado de Oregon, en el noroeste de los Estados Unidos, llamado Stayton.