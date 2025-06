Acorde, premio Pyme del Año 2025 de Cantabria

Héctor Ruiz Santander Miércoles, 18 de junio 2025, 14:40 Comenta Compartir

La empresa Acorde Technologies SA ha sido la ganadora del Premio Pyme del Año 2025 de Cantabria. Un certamen que celebra su novena edición y que ha vuelto a estar convocado por las cámaras de comercio de Cantabria y Torrelavega junto a Banco Santander y El Diario Montañés. En esta ocasión, la ganadora ha resultado ser la compañía cántabra fundada en 1999 especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de subsistemas de radiofrecuencia de altas prestaciones para comunicaciones por satélite y aplicaciones de guerra electrónica.

Aunque Acorde es el nombre ganador en esta convocatoria, también hay otras cuatro ganadoras en cuatro categorías distintas. De esta forma, el accésit del Premio a la Internacionalización recae en Ingecid SL; el de Digitalización y la Innovación recayó en Deduce Data Solutions SL; el accésit a la Formación y el Empleo en la Constructora de Obras Públicas San Emeterio SA (Copsesa); y, por último, el Accésit Premio a la Empresa Sostenible ha sido entregado a la empresa Banbu Cosmética Natural SA.

Las empresas ganadoras en cada provincia optarán posteriormente al 'Premio Nacional Pyme del Año 2025', cuyo fallo se conocerá en el primer trimestre de 2026. Asimismo, los 'accésits' provinciales competirán en sus respectivas categorías a nivel nacional.

A la entrega celebrada este miércoles en la Cámara de Comercio de Cantabria ha acudido una nutrida representación de políticos y empresarios. Entre los que han entregado los premios figuran Juan Manuel Cendoya, vicepresidente Banco Santander; Eduardo Arasti, consejero de Industria; Tomás Dasgoas, presidente de la Cámara Cantabria; Manuel Iturbe, director territorial Cantabria-Asturias de Banco Santander; Carlos Augusto, presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega; y Luis Revenga, presidente El Diario Montañés.

El premio

Acorde celebró el 25 aniversario de su fundación el año pasado, y el premio Pyme del Año 2025 de Cantabria termina de reconocer su primer cuarto de lustro de trayectoria. El jurado ha decidido que debía ser la candidatura ganadora «por su capacidad para competir en un mercado de altísimo valor añadido, por su crecimiento continuo trabajando en todos los continentes y en el espacio exterior, por su creación de empleo de altísima calidad, por tener en sus genes la innovación y, sobre todo, por hacer todo ello desde Cantabria».

El encargado de recoger el galardón ha sido Manuel Lobeira, CEO de Acorde, que en su discurso ha incidido en que actualmente la empresa cuenta con 62 empleados, la mayoría de Cantabria. «Nos gustaría poder decir que todos son de la región, pero cada vez nos cuesta dar con más talento porque falta cultura del esfuerzo entre nuestros jóvenes», ha explicado. Por ello, ha animado a las nuevas generaciones a cursas carreras tecnológicas. «Está en auge y les da tiempo a empezar la formación, terminarla y seguir en la cresta de la ola».

Al mismo tiempo, Lobeira aprovechó el momento para agradecer el apoyo de las instituciones a la I+D. «Muchas de nuestras herramientas navales y aeronáuticas se han desarrollado con financiación pública y regional, lo cual nos permite diversificar el riesgo y abordar más proyectos». Igualmente ha querido ensalzar el respaldo que han recibido en su trayectoria desde Banco Santander.

Lobeira ha terminado su discurso haciendo suya la polémica frase que se ha popularizado esta semana tras la última intervención del presidente Sánchez. «No me extiendo más porque son las 10.45 horas y no he comido», dijo el CEO de Acorde con un cierre que levantó los gestos cómplices del público. No fue el único que hizo referencia a la delicada situación actual del Gobierno de España. La mayoría de intervenciones tenían alguna referencia a ello, como por ejemplo la del presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, Carlos Augusto, que enfatizó que estábamos en un momento de «baja confianza en el sector político».