Cantabria pierde empresas exportadoras, pero aumentan las que hacen envíos de manera regular

Si Cantabria fuera un alumno que con septiembre afronta un nuevo curso escolar, hay una materia en la que claramente tendría que ponerse las pilas: en actividad comercial exterior. Tanto es así, que a modo de clase de refuerzo, el pasado febrero el Gobierno de Cantabria y Sodercán lanzaron el que es el primer plan de internacionalización de la región, que engloba distintas acciones para lanzar a las compañías a explorar otros mercados. Las calificaciones de partida en la materia hablan por sí solas. En España en 2024 se contabilizaron un total de 132.412 empresas exportadoras, de las cuales 1.448 fueron cántabras, es decir, representa el 1,1% del total. Puede parecer que la tasa no está muy desacompasada si se repara en que la comunidad aporta en torno al 1,2% del PIB nacional, pero es que hay que tener en cuenta que prácticamente el 90% de la actividad exportadora de Cantabria la asumen empresas que desarrollan actividad comercial exterior regularmente (esto es a lo largo de cuatro años de manera ininterrumpida), y de esas sólo el 0,8% del total de España son de Cantabria.

La pandemia supuso un auténtico espaldarazo para las exportaciones tal y como reflejan los datos facilitados a este periódico por la Dirección Territorial de Cantabria del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). De 2020 a 2021 las empresas que hicieron envíos al exterior en el país pasaron de 196.526 a 235.206, casi un 20% más. Y Cantabria también se subió a ese carro al pasar de las 1.208 a 1.901 firmas exportadoras, con un despunte aún mayor de más del 57%. Tanto la nación como la comunidad alcanzaron entonces su cénit.

1,1% de las empresas con actividad comercial exterior de España son cántabras.

2,2 millones de facturación media por empresa hay en la región, y en España es de 2,9 millones.

Desde entonces, ese efecto 'boom' se viene desinflando. España en 2024 registró 132.412 entidades con envíos al exterior mientras Cantabria ha reducido su número a 1.448. Pese a esa paulatina reducción que se plasma visiblemente en los gráficos que acompañan estas líneas, hay ciertos indicios que invitan a pensar que Cantabria 'progresa adecuadamente' en la materia. Porque mientras el número de exportadoras se va viendo más reducido, paulatinamente en la última década ha ido creciendo la base de empresas que mantienen este tipo de relaciones con el extranjero de forma regular.

De esta forma, mientras en 2021 se contabilizaban en la comunidad 368 empresas exportadoras estables, en 2024 ya había escalado el total hasta las 415, un 12,77% más. Pero sigue sin ser suficiente, más cuando se repara en que las compañías que mantienen este tipo de negocios fuera representan un 41,2% del total en España, mientras que en Cantabria solamente implican un 28,7%, por lo que son muchas más las que hacen envíos de manera puntual. Además, el volumen de exportación por empresa en Cantabria es más bajo que a nivel nacional (2,2 millones de euros versus 2,9 millones de euros).

Eso sí, cabe destacar que las cántabras son alumnas aventajadas en un sentido, y es que tanto las exportadoras regulares como las que no lo son en la región tienen una actividad más intensa por empresa que la media (7,4 millones de euros versus 6,8 millones de euros para las regulares y 0,4 millones de euros versus 0,2 millones de euros para las no regulares). La explicación a esta aparente paradoja está en el peso inferior que tienen las exportadoras regulares, ya que mueven en promedio un volumen significativamente mayor.

De hecho, las exportaciones cántabras están muy concentradas, ya que el 10% de empresas que más actividad tienen acaparan el 96,03% de las exportaciones. Si añadimos el siguiente 10%, se concentra el 99,05% del volumen de exportación, la práctica totalidad. De este modo, desde el ICEX apuntan a que una estrategia que pase por transformar esas exportadoras «puntuales» en regulares podría incrementar de forma significativa el volumen de actividad comercial exterior en Cantabria. Y precisamente es uno de los principales frentes que intenta atacar el I Plan de Internacionalización de Cantabria de Sodercán, elaborado en coordinación con la Dirección Territorial de ICEX.

Predominan las empresas industriales con destino a Europa En 2024, Cantabria destacó por sus exportaciones industriales, con 1.057 empresas enviando productos fuera, seguida de bienes de consumo (423), agroalimentarios (205) y bebidas (35). Aunque el patrón sectorial se asemeja al nacional, el volumen por empresa es inferior en agroalimentación (1,7 millones frente a 4,3 en España) y bebidas (0,03 frente a 1,3).Los destinos europeos concentran los mayores flujos, con un promedio de 6,2 millones por empresa. Reino Unido lidera en número de exportadoras cántabras (430 empresas), mientras que Francia encabeza en volumen de exportación. Alemania e Italia ocupan el segundo y tercer puesto por volumen, aunque no por número de empresas. El peso económico se concentra en la Unión Europea principalmente.

