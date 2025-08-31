El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Terminal de contenedores de Boluda del Puerto de Santander. Daniel Pedriza

Asia y África están cerca de superar a América como el segundo destino comercial de Cantabria

Europa sigue siendo el principal demandante de la región, pero la difícil situación arancelaria con EE UU junto al auge de otros continentes esta cambiando el orden

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

Si las exportaciones de Cantabria fueran un traje, la mayoría de la tela se la llevarían, con diferencia, los países del continente europeo. Nuestros ... vecinos más próximos son nuestros clientes más acérrimos y representan más del 77% de las compras de nuestro negocio exterior. Sin embargo, en dicho patrón está a punto de producirse un cambio. Porque también la tradición ha venido marcando que fuera América el segundo aliado comercial de la región, pero en la etapa más reciente el auge de otras partes del mundo como Asia y África, unido a las convulsas relaciones recientes internacionales marcadas por la confección arancelaria de EE UU, están terminando de consolidar este cambio de puestos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre de Zara Home de Valle Real dará paso a una firma de regalos y un herbolario
  2. 2

    Un oso se cruza con un coche en Cabezón de Liébana y responde con un zarpazo
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4

    Quince rutas y más de la mitad del tráfico del Seve, en riesgo por los recortes de Ryanair
  5. 5

    En Molledo y por el desfiladero hasta Potes
  6. 6

    El tratamiento del picudo «no garantiza que las palmeras de Renedo sobrevivan»
  7. 7 «Estoy muy feliz por Villalibre, porque vuelva a disfrutar, porque se sienta importante»
  8. 8

    Los vecinos contrarios al parking en Mataleñas presentan a Igual una alternativa sin autocaravanas
  9. 9

    Estudiantes en busca de piso: residencias casi llenas y habitaciones sueltas desde 300 euros
  10. 10

    Si sonríe Vicente, sonríe la gente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Asia y África están cerca de superar a América como el segundo destino comercial de Cantabria

Asia y África están cerca de superar a América como el segundo destino comercial de Cantabria