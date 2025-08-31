Asia y África están cerca de superar a América como el segundo destino comercial de Cantabria

Si las exportaciones de Cantabria fueran un traje, la mayoría de la tela se la llevarían, con diferencia, los países del continente europeo. Nuestros ... vecinos más próximos son nuestros clientes más acérrimos y representan más del 77% de las compras de nuestro negocio exterior. Sin embargo, en dicho patrón está a punto de producirse un cambio. Porque también la tradición ha venido marcando que fuera América el segundo aliado comercial de la región, pero en la etapa más reciente el auge de otras partes del mundo como Asia y África, unido a las convulsas relaciones recientes internacionales marcadas por la confección arancelaria de EE UU, están terminando de consolidar este cambio de puestos.

Entre enero y junio de este año, las exportaciones cántabras al continente europeo representan exactamente un 77,1% del total, tal y como reflejan los datos facilitados a este periódico por la dirección Territorial de Cantabria del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Es una parte de la tarta en línea con la habitual de los otros ejercicios. Las alteraciones que se vienen produciendo en los envíos comerciales están mas vinculados a los mercados no europeos, con unas modificaciones que llevan a una principal conclusión:Asia y África están pisando muy de cerca los talones de ese Aquiles invencible que hasta la fecha era América, que se mantenía inamovible en la segunda posición como destino.

En medio de un clima bélico comercial impulsado por Trump tras su regreso a la Casa Blanca, en el primer semestre del año las ventas de Cantabria a EE UU se ha desplomado un 26,6%. Sin embargo, desde el ICEX puntualizan que el sorpaso que está a punto de producirse en la clasificación de aliados comerciales de la región obedece más al crecimiento de los otros continentes y no tanto al desplome del Nuevo Mundo, aunque la combinación de ambos está terminando de apuntalar este cambio de tendencia.

En la primera mitad del año, la mercancía que salió con dirección al otro lado del Atlántico es de 128,8 millones de euros, con un montante que aún sigue por encima, por muy poco, del volumen de negocio que representaron en ese periodo los mercados de África (con 124,3 millones de euros)y Asia (119 millones). Así se plasma en el elocuente gráfico que acompaña estas líneas y que refleja cómo las líneas de negocio de los tres continentes han tendido a juntarse en los últimos años. Asimismo, se identifica visualmente un vaivén entre África y Asia al haberse estado disputando la tercera y cuarta posición como destino comercial desde 2023, año en el que África se puso por delante de Asia por primera vez en la última década, pese a que luego volvieron a intercambiarse las posiciones en el siguiente ejercicio.

Cuadrícula de Mapas Las grandes exportaciones de Cantabria



Porque la gráfica también habla de cómo el crecimiento del gigante oriental en las transacciones con Cantabria ha sido más sostenido y progresivo en el tiempo, mientras África se ha ido erigiendo de una manera mucho más abrupta y errática. Inicialmente ese impulso venía por la demanda de países como Marruecos, Egipto y, especialmente, Sudáfrica. Mientras que en Asia Taiwán desde 2023 y, sobre todo, Japón desde 2022, han tomado el testigo de China e Israel, que eran los principales motores. Tanto es así que el país nipón ha conseguido entrar en el top 10 de destinos de las exportaciones cántabras los últimos años debido a su exponencial crecimiento. En ambos continentes, desde 2022 lidera la demanda el sector de automóviles, con tasas muy elevadas, seguido de lejos por los productos químicos y los componentes de automoción, al tiempo que han perdido protagonismo los envíos de maquinaria eléctrica, las materias textiles y los productos de fundición.