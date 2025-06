La UCO apunta a la supuesta financiación ilegal del PSOE: «Te van a pedir el impuesto»

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe apunta la posibilidad de que la trama Koldo-Abalos-Cerdán también hubiera servido ... para nutrir de fondos irregulares al Partido Socialista. Varios mensajes de 2022 entre Koldo García y quien fuera director general de Carreteras en la etapa de José Luis Ábalos al frente de Transportes, Javier Herrero, avalan las sospechas de esa posible financiación irregular.

En una do de esos mensajes, Koldo García, una semana después de reunirse con Santos Cerdán para tratar de obras según explica la UCO, se mensajeó con Javier Herrero. «Perdona que te moleste, me pide tu teléfono el gerente del partido. Te puedo llamar 15 segundos», le preguntó la mano derecha de Ábalos a Herrero. «Si no se lo doy yo, lo consigue seguro», respondió el director de Carreteras en tono de broma. «Creo que te van a pedir el impuesto», le avisó García. Por entonces –recuerda la UCO- la gerencia del PSOE estaba en manos de Ana María Fuentes, colocada en ese puesto precisamente por Santos.

Poco después, Koldo, según los wasaps recuperados por la UCO- se volvió a poner en contacto con el exdirector de carreteras para confirmar que la llamada se había producido. Herrero se lo confirmó y le dijo que el PSOE le había enviado un «formulario» pero que «no le había especificado cuantía«. Para los agentes de la Guardia Civil no hay duda: »desde la Gerencia del PSOE se le pidió a Javier Herrero que realizase algún tipo de aportación económica« a las arcas del partido por haberse supuestamente lucrado con alguna comisión.

Cabe recordar que además de Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos hay otros dos altos cargos que aparecen en las grabaciones del exportero de prostíbulo en las que se reparten los sobornos: la exdirectora de Adif Isabel Pardo de Vera y el propio Javier Herrero.

En su informe la Guardia Civil no da más dato, ni especifica si Herrero llegó a entregar al PSOE una parte de sus supuestas ganancias ilícitas ni hasta dónde se habrían extendido esos requerimientos desde la gerencia del partido.

«Heridos inocentes» y «ganadería»

Otra posible pista, según la UCO, que apuntaría a la financiación supuestamente irregular del PSOE viene contenida en varios mensajes del 16 de marzo de 2002 que se cruzaron Koldo García y José Ruz, gerente de Levantina, Ingeniería y Construcción, una de las empresas que presuntamente pagaron sobornos a la trama. En ese cruce de wasaps de Ruz se queja de que ha habido «heridos inocentes», en clara referencia a la defenestración el verano anterior de Ábalos y, por ende, del propio Koldo y que esta táctica no era buena para el partido. «No es conveniente para la ganadería. Qué gana la ganadería de tener a gente fuera del baile y, además, con esta publicidad que se entera todo el sector», apunta Ruz. «Este hecho resulta de especial interés, puesto que el término ganadería era utilizado como lenguaje convenido para referirse a los partidos políticos, y en este caso al PSOE», apunta la UCO, dando a entender que el empresario creía que el PSOE había errado en su decisión de apartar a personajes que le traían dinero a sus arcas.

Por último la Guardia Civil destaca asimismo en su informe que uno de los motivos del fulminante e inesperado cese de Ábalos como ministro fue el hecho de que junto a Koldo «hubieran podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas a espaldas del partido». Esa práctica, llega a afirmar el informe, «presumiblemente, habría originado su cese en verano de 2021».

Otros dos apuntes

Al margen de estos tres apuntes en el informe de la UCO de este jueves sobre el presunto allegamiento de fondos irregulares a las arcas socialistas, en el sumario de este 'caso Koldo' hay ya otras dos líneas de investigación sobre la supuesta financiación en B del partido. La primera surge de las afirmaciones del cabecilla de la de la trama corrupta, Víctor de Aldama, quien sostiene que Koldo García entregó al secretario de Organización del PSOE 15.000 euros en un bar enfrente de Ferraz como parte del 'cupo vasco', dando a entender que cada federación socialista se financiaba con mordidas de adjudicaciones en su territorio.

La segunda es la confesión de la empresaria Carmen Pano, exsocia de De Aldama, de que ella entregó en dos tandas en la segunda planta de la sede socialista de la calle Ferraz en Madrid 90.000 euros en bolsas por orden de el cabecilla de la trama.