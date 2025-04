Comenta Compartir

Si eres un tío inmovilizado por una enfermedad y tienes una hija de once años, hay pocas cosas que puedas hacer con ella en vacaciones. ... Una de ellas es ver una serie juntos. Y eso hicimos esta Semana Santa. Vimos 'Win or lose', la serie de animación de Pixar. No es frecuente ver una serie concebida para el público infantil que hable de ganadores y perdedores, de vencedores y vencidos, en un tiempo en que, por una ridícula sobreprotección, desdibujamos la línea entre ganar y perder privando a los niños de una enseñanza básica para su futuro.

En torno a un campeonato de béisbol infantil, cada episodio muestra el punto de vista de un personaje, que guarda relación con los otros. Hay niños, pero también adultos, todos ellos entrañables, que nos enseñan que no hay ganadores ni perdedores absolutos, y que la victoria puede esconder inseguridad y la derrota una elogiosa dignidad. Con el sentido del humor y la imaginación desbordante de Pixar, nos muestran a la hija del entrenador, negada para el béisbol; al árbitro, un maestro que dejó escapar al amor de su vida y lo busca en una aplicación de citas; a la niña brillante en los estudios y en el béisbol, pero con problemas económicos debidos a una madre irresponsable; a la madre, que no era lo que parecía; al gallito, cuyo personaje queda desmontado cuando se enamora; y todo ello en episodios de apenas veinte minutos que te enganchan desde el primer momento. Aunque los de Pixar no pueden evitar ponerse un poco moñas a veces, hay que decir que vimos la serie del tirón y ambos la disfrutamos a nuestra manera. Es muy estimulante percibir cómo tu hija y tú sacáis conclusiones diferentes de una misma historia. Tanto si tienen hijos como si no, no se la pierdan.

