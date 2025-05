La Policía matiza el consejo del kit de supervivencia: «No acumule mucho dinero en efectivo en casa»

José Carlos Rojo Santander Jueves, 8 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Documentos de identidad, una linterna, un mechero, una navaja, agua embotellada, comida envasada, un cargador de móvil, una batería y dinero en efectivo. La mayor parte de la población española ignoró la recomendación de la Comisión Europea cuando hace semanas publicó las recomendaciones para elaborar un kit de supervivencia para afrontar durante al menos 72 horas la emergencia asociada a una urgencia: bélica, natural o de la naturaleza que sea. Y ahora, después del apagón eléctrico del pasado 28 de abril, completar esa lista se ha convertido para muchos casi en una obsesión.

No hay nada que objetar en la compra de una radio, o de una pequeña bombona para funcionar con un hornillo o cocina portátil; pero más problemática es la tenencia de grandes cantidades de dinero en efectivo en el hogar porque es el botín predilecto de los ladrones de viviendas. «Por lo que estamos viendo en los últimos años, los delincuentes buscan siempre lo que pueden llevarse rápido y resulta fácil de vender en el mercado», explican fuentes policiales. «Lo más rentable es encontrar dinero en efectivo, y después las joyas, que se venden bien o se funden en el caso del oro», agregan en la Policía Nacional. Por eso hace ya tiempo que desde el Cuerpo se recomienda no acumular grandes cantidades de dinero en efectivo en casa. «Es algo que sobre todo hace la gente de una cierta edad, porque los más jóvenes se han acostumbrado a pagar con tarjeta o incluso con el móvil, y resulta mucho más seguro para prevenir este tipo de robos en viviendas donde, en muchos casos, los ladrones han estudiado previamente a la víctima», argumentan fuentes no oficiales de la Guardia Civil.

Los robos en viviendas han generado mucha inseguridad en los últimos años en las zonas rurales de Cantabria; aunque en los datos más recientes publicados por el Ministerio del Interior comienza a observarse una disminución de casos fruto, también, de la labor preventiva de Guardia Civil y Policía Nacional, que han reforzado los dispositivos de vigilancia.

La comisaria europea de gestión de crisis, Hadja Lahbib, explicó que el apagón era justo el tipo de acontecimiento que la UE tenía en mente cuando presentó su «estrategia de preparación». «Lo ocurrido en España y Portugal, y en parte en Francia, demuestra que tenemos que estar preparados. Y no se trata de alarmar a nuestra gente. No se trata de la guerra. Se trata de todo tipo de peligros», declaró a la agencia Reuters.

A la recomendación se le sumaron las especulaciones sobre las cantidades de dinero que deben acumularse en casa. Hubo foros donde se llegó a hablar de miles de euros -necesarios para hacer frente, por ejemplo, a la mensualidad de la hipoteca-, pero nada de eso tiene que ver con la realidad del consejo de la comisión.

Las entidades bancarias recomiendan contar con algo más de 200 euros, dependiendo del lugar donde se viva y de las necesidades. Lo aconsejable es priorizar billetes de valor medio (20 euros y 50 euros), que resultan más prácticos para transacciones cotidianas que los de 100 o 200, que pueden generar dificultades para obtener cambio en situaciones de emergencia. Lo importante es, dicen los expertos, poder adquirir bienes de primera necesidad como alimentos, medicamentos y agua. Lo demás puede esperar.