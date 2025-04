Amor, Dios y aranceles

Comenta Compartir

El titular no es mío sino una idea del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al decir: «Tras Dios y amor, arancel es la ... palabra más bonita del diccionario». Es verdad que hay unas palabras que nos gustan más que otras. A mí, por ejemplo, me gustan «audaz», «voraz» y otras muchas, hasta el punto que hubo una época –afortunadamente breve– en que regalaba palabras a algunas amigas porque me gustaba cómo les quedaban. Es cierto también que las palabras dicen más que lo que significan. Las palabras tienen también sonoridad y muchas veces el impacto, el efecto, el sentimiento, incluso el comportamiento que provocan en el destinatario es más importante que su mero significado.

Hacer que ocurran o cambien las cosas cambiando las palabras –a veces sus propias palabras– es un «arte» que los políticos y sus acólitos periodistas practican con evidente soltura. En España tenemos una prueba diaria de ello. Podemos llamarlo simple retórica, o manipulación, cuando esconde el objetivo de conformar o torcer nuestras opiniones y actitudes ante lo que hacen y dicen. A saber, por tanto, lo que Trump entiende por las palabras «bonitas» que ha elegido. Reconozco que «arancel» me gusta porque tiene una bonita sonoridad como tantas que vienen del árabe, pero solo por eso. Siendo igualmente bonita, «amor» me parece un poco desgastada quizás porque está inflada de demasiados significados, pero en el caso de Trump es probable que solo signifique «amor a sí mismo». Por su parte, «Dios» es un lío de palabra aunque imagino que Trump la simplifica en la imagen de un Dios rubio y todopoderoso haciendo sonar su enorme trompeta («trump») amenazándonos a todos con aquello del «temor a Dios». Digo esto porque supongo que Trump sabe desde que era pequeño que «Donald» (Donaldo) es un nombre de origen celta-escocés que etimológicamente significa «el que conduce a su pueblo». La pregunta que nos queda por hacernos sería: ¿Y a dónde Donaldo conduce a su pueblo? La respuesta vuelve a estar en su apellido, dado que «trump» en inglés tiene el significado de triunfo en ciertos juegos de cartas. O sea que nos quedaría algo así como «El rubio dios Donaldo conduce a su pueblo al triunfo tocando su trompeta». En fin, es lo que tienen las palabras.

