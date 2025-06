«El Parlamento no logra una posición común para reclamar la llegada del AVE a Cantabria». Este era el titular de la información de este ... periódico sobre el último Pleno de la Cámara cántabra. Una institución respecto a la que buen número de ciudadanos de a pie compartimos la impresión de que la mayoría de los temas que aborda están alejados de nuestras preocupaciones del día a día, y cuando se acerca a los que verdaderamente importan, suele hacerlo tarde y pocas veces satisfactoriamente.

Como en el caso que nos ocupa, en no pocas ocasiones las estrategias partidistas, la confrontación y el 'y tú más' se anteponen a los verdaderos intereses y deseos de la mayoría de los cántabros. Basta que un partido realice una propuesta coherente, para que otros se opongan de inmediato, bien porque no es una propuesta propia, o porque no conviene a la estrategia que se dicta desde Madrid. Aunque me temo que poco iba a importar al Ministerio una reivindicación unánime del Parlamento cántabro sobre el AVE, tiene una magnífica disculpa su titular en el hecho de que ni siquiera entre los propios cántabros nos ponemos de acuerdo. Dos de los cuatro partidos se abstuvieron.

Somos apenas el 1,2% de la población total de España e, históricamente, una región poco reivindicativa y nada conflictiva. Pocos y, además, mal unidos. Otro gallo nos cantaría si copiásemos de nuestros vecinos del este, una piña a la hora de exigir. Estas realidades nos relegan en el orden de prioridades de quien gobierna en Madrid, sea quien sea. Mientras, sus representantes en la región y en el Congreso, a callar y otorgar, para no perder el pesebre que les brinda el partido. Y cuando no ha sido una de las grandes formaciones la que ha mandado en la región, nos ha dado lo mismo, porque aún no teniendo jefes en Madrid, se ha sometido igualmente a los dictados del socio nacional, no fuera a peligrar la poltrona presidencial. Tras dos décadas, incapaces de alzar la voz al unísono, seguimos sumidos en el agujero negro del mapa de la alta velocidad.