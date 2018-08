Una cita con el hojaldre y otros planes para el fin de semana Desde talleres de cocina hasta galas florales, pasando por mucha música, estos días no te aburrirás en Cantabria Feria del hojaldre de Torrelavega. / Luis Palomeque ADRIANA DE LAS CUEVAS Santander Viernes, 17 agosto 2018, 20:05

El domingo nos despediremos de varias series de eventos entre los que están las fiestas de la Patrona de Torrelavega, el Audirock y la feria del hojaldre, así que disfruta este fin de semana y no te quedes en casa.

NO TE LO PIERDAS Fiestas de la Patrona

Las fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega llegarán a su fin este domingo y lo hacen con energía. El sábado viene cargado de actividades, que comienzan a las 10.00 horas con el concurso de pintura nacional al aire libre que sacará tu lado más creativo. No dejan de lado el espíritu aventurero con el laberinto para niños a las 11.00 horas. Además, durante el día habrá conciertos y otros espectáculos de entretenimiento. El sábado concluirá con la exhibición de carrozas en la avenida de España a las 22.00 horas y con más ganas de fiesta para el día siguiente. La despedida del domingo será a lo grande. Concurso de bolos, desfiles, tortilla y mucha música serán los encargados de crear una jornada de las que no se olvida, que terminará con el concierto final a cargo de Luz Casal a las 22.00 horas en el Bulevar Demetrio Herrero.

Fiestas de la Patrona de Torrelavega. / DM

Finalizan las fiestas en Torrelavega, pero da comienzo la Semana Grande de Laredo del 18 al 26 de agosto con actividades que van desde degustaciones gastronómicas hasta espectáculos musicales pasando por regatas de traineras y desfiles de carrozas.

Festival Internacional de Santander

En el panorama musical de agosto sigue destacando la celebración del FIS. El sábado apunta alto con una programación muy amplia para todos los gustos. El sábado el festival opta por lo audiovisual con la proyección de Maestro Achúcarro a las 12.00 horas en la Sala Pereda del Palacio de Festivales. El documental se centra en la pasión de Joaquín Achúcarro al piano y será seguido por un coloquio. A las 20.30 horas continuarán esta conversación en la Sala Argenta con la actuación del propio Achúcarro, que tocará piezas de Chopin, Debussy, de Falla y Ravel. Si quieres desplazarte de la capital no dudes en acudir al concierto de Rocío Márquez y la Accademia del Piacere en los jardines del Palacio de Peñas Blancas (Miengo) a las 21.30 horas.

El domingo le toca el turno a la música barroca al compás de la Orchestra of Age of Enlightement a las 20.30 horas en el Palacio de Festivales. Katherine Watson será la encargada de deleitar al público con su voz de soprano bajo la dirección clave de Steven Devine. En Isla tendrá lugar el ciclo de Marcos Históricos a las 20.30 horas a mano del air dúo constituido por Lluis Casanova al clarinete y Marina Sierra al piano, que tocarán en la Iglesia de San Julián y Santa Basilisa.

Con el principio de semana el FIS se traslada al Santuario de Nuestra Señora de Latas a las 21.00 horas donde se nos propone la serie Ars Poliphonica, donde diferentes escuelas musicales cautivarán al público con cantos a capella.

Festival Intercultural de las Naciones

Desde El Sardinero, el mundo gastronómico seguirá a tu alcance hasta el 9 de septiembre. Mientras recorres las calles de Argentina, Brasil y Japón, entre otros, el escenario se ocupará de amenizar el viaje. Este sábado les toca el turno a David Durán y su banda en un homenaje a David Bustamante y a Los Fonotakeros. El domingo Marta Escalante organizará actividades para los más pequeños en horario de mañana, pero por la noche volverá la música a cargo de Los Fonotakeros y la bachata de Joe Martín. Por su parte, la semana que viene empezará con ritmos flamencos y moldavos además de moverse con los bailes de salón de la escuela Raúl Campo.

Festival Intercultural de las Naciones, puesto de comida. / Se Quintana

SÁBADO Feria del hojaldre

Torrelavega dedica el fin de semana a este alimento típico de Cantabria para que puedas saborear tu región con gusto. La Plaza Mayor de la ciudad acogerá 13 casetas en las que podrás disfrutar del famoso hojaldre. Pero si no eres muy de dulce no te quedes en casa, ya que se ofrecerán tanto pinchos salados como repostería.

El domingo tendrá lugar el nombramiento de los Cofrades de Honor, que se otorgará a La Coral de Torrelavega, el Coro Ronda Garcilaso y el Grupo de Danzas Virgen de la Nieves de Tanos.

Puesto de la feria del hojaldre de Torrelavega. / Luis Palomeque

Fiestas del turista

Puente Viesgo celebra sus fiestas y lo hace con un programa muy completo para todo el fin de semana. No te pierdas la cita de cohetes a las 08.30 horas con el tradicional disparo que da comienzo a la celebración de cada día. Además habrá actividades para todos los públicos y todos los gustos. Si tienes hambre no dudes en acudir a los juegos del chocolate o a la gran barbacoa del sábado; y acompáñalo con el vermut y la sardinada del domingo. También se ofrecen actuaciones y juegos para mantenerte entretenido e incluso un mercado agroalimentario que dura ambos días de 11.00 a 20.00 horas en el Paseo de la Estación.

Una ración de comedia

Olvídate de que se acerca el lunes gracias a la dosis de risas que te provocará la compañía asturiana Higiénico Papel en Enclave Pronillo con su espectáculo 'Fue sin querer' a las 22.00 horas. Equívocos, malentendidos, casualidades y actos fallidos son experiencias que por desgracia nos ocurren a todos, podremos disfrutar de su aspecto más cómico bajo la dirección de Laura Iglesia, Félix Concuera y Carlos Dávila.

Mirando las estrellas

La capital saca los telescopios durante dos noches en las que se nos acerca al mundo astronómico con observaciones colectivas de la luna, los planetas y las constelaciones. Ni el sol para a la Agrupación Astronómica de Cantabria, que ha dispuesto telescopios con filtros de sol que te permitirán desafiar a nuestra estrella mirándola directamente. La actividad tendrá lugar en el Paseo Marítimo junto al monumento a 'Los raqueros'.

Día de Soba

Aprovecha para pasar el día en familia gracias a propuestas como una exposición de ganado, un mercadillo y actividades deportivas y para niños. Entre otros eventos, los más pequeños podrán convertirse en modelos a las 13.00 horas en la pasarela de moda infantil. Si prefieren ser pilotos sus sueños se harán realidad de 12.00 a 15.00 horas y de 16.00 horas a 20.00 horas con los karts del parque infantil. Un día entre motores con la parada obligatoria para comer.

Música

Torrelavega sigue de lo más musical con el festival Soundcity de música alternativa que este sábado traerá a Siniestro Total y El Columpio Asesino. Además, el sábado por la mañana se celebrará el Soundcity Kids,una iniciativa que pretende convertir a los niños en pequeños rockeros desde una perspectiva divertida y accesible. No te quedarás sólo por la música, ya que además se organizarán sesiones de vermut a mediodía.

El Festival de verano de Camargo se centra en el folklore mexicano y lo hace este sábado con la actuación 'El mundo de las canciones' de Raquel Blanco.

¿Le pones ascos al reguetón? ¿hechas de menos el panorama musical del siglo XX? Con motivo del fin de las fiestas de Nuestra Señora y San Roque de Argoños este sábado a las 21.00 horas tendrás el concierto 'Aquellos Maravillosos Años', que rememorará los grandes éxitos musicales de los años 80, 90 y 2000.

¡Atentos los moteros! Mientras disfrutas de la comida, las rutas, los juegos y el ambiente general del Galerna Bike Rock Fest podrás disfrutar de la música de La Frontera a las 23.30 horas.

Desafío motero. / DM

Amantes del rock no os apuréis, este sábado viene dedicado a vosotros desde la propuesta más rockera del Audirock en el Auditorio del Sardinero. Tres bandas tocarán este sábado: la primera de ellas, Carburo, con un repertorio que va del rock contundente, al más íntimo con las baladas rock. También tocará Muy Deficiente con un estilo regional y La Bandada con el que disfrutaremos de los clásicos del rock versionados en castellano.

Cine de verano

El cine Groucho acoge hasta el domingo las proyecciones de largometrajes de la IX edición del Picknic film festival en horario de 12.00 horas. La galería n' se llenará de animación, cortometrajes, documentales además de sesiones de DJ. Las propuestas cinematográficas escogidas son 'Mujer saliendo del mar' (Chile, 2018), de Pablo Rojas, 'Black is Black' (España, 2017), de Fran Parra y Álex Riesgo, 'Becoming who I was' (Corea del Sur, 2017), de Chang-Yong Moon y Jin Jeon, y 'Margarita Alexandre' (España, 2017), de Fermín Aio.

DOMINGO Si te sobra energía...

Carriazo (Ribamontán al Mar) te agotará las pilas con la 'Corocotta race', la IV carrera de obstáculos extrema. Una cita a las 18.00 horas para los más valientes en la que priman la energía y la constancia, pero sobre todo las ganas de divertirse. Está dedicada al público adulto, pero los niños tendrán su propia versión con tres Corocottas infantiles para distintas edades, desde los 4 a los 15 años.

Gala floral

Si la primavera es tu estación favorita no dudes en acudir a la gala floral de Torrelavega. Por primera vez contará con dos categorías: la profesional y la amateur, con seis carrozas dedicadas a cada una que serán expuestas desde la noche anterior en la Avenida de España y las calles adyacentes.

Carroza de la gala floral. / Luis Palomeque

Caminando entre carnívoros

El Museo de prehistoria y Arqueología de Cantabria dedica el día a la familia con un taller de reflexión sobre la interacción entre homínidos y carnívoros en la evolución humana que acompaña a la exposición temporal del museo. El taller tendrá lugar a las 12.00 horas y la inscripción ha de hacerse en el 942209922.

Por su parte Noja deja los carnívoros atrás y se centra en las aves en unas jornadas de anillamiento que te darán a conocer las especies del lugar y aprender sobre las migraciones que ocurren en el parque natural donde se encuentra el Molino de las aves. El taller tiene un precio de 15 euros.

Visitando Cantabria

Pasa el día en familia y al aire libre en Vierna (Meruelo), donde se encuentra uno de los últimos campaneros que quedan en España. Con horario de 11.00 horas a 12.30 se organiza desde Cantabria Slowzon una visita al museo y a la antigua fundición, una forma de pasar un domingo tranquilo disfrutando de la cultura de la región. El contacto de reserva es reservas@slowzon.com

Desplázate hasta Comillas donde tendrá lugar el concurso de arraste de ganado como parte del programa del mercado tradicional a las 15.00 horas. Disfruta de las calles de la ciudad y la cultura de la zona.

Todavía está abierto el plazo para participar en el concurso de fotografía 'Patrimonio Olvidado del Asón'. Si quieres pasar el día en la naturaleza y no sabes dónde escoger aprovecha para caminar la ruta del Asón y plasmarla a través de la lente. El concurso busca imágenes de elementos como molinos, refugios de pescadores, pasarelas, puentes, presas... dentro de los límites de los municipios de Soba, Arredondo, Ruesga, Ramales de la Victoria, Rasines, Ampuero, Limpias, Voto y Bárcena de Cicero.

Música

Además de las propuestas del FIS, otras salas de la región se sitúan entre los planes del domingo con sus elecciones musicales. El Bar Adarzo escoge los sonidos de los años 60 con el grupo musical Los Zapata a las 21.00 horas. Por su parte, el bar Rvbicón mezclará la rumba, cumbia y el rock and roll al compás de Extraño Veneno a las 22.00 horas. Asimismo, este domingo 19 de agosto concluirá el 'Audirock' con la presencia del madrileño Juan Abarca, voz y guitarra del grupo 'Mamá Ladilla'.

Fin de eventos

Nos despedimos de la feria del libro viejo de Santander que congrega 16 librería especializadas de toda España en una edición dedicada a Pérez Galdós. También llegan a su fin la feria del hojaldre y las fiestas de la Patrona de Torrelavega, el Audirock de Santander, las fiestas del turista de Puente Viesgo y el mercado marinero de Suances.

LUNES Rutas

Esta semana comienza con la ruta a Suances que organizan desde la 'Mancomunidad de Municipios Sostenibles' a las 10.00 horas. Aprovecha el buen tiempo que se prevé para realizar la senda por el río San Martín. Esta vez la iniciativa de EcoExperiencias se va a Noja, donde podrás conocer la Bodega Vidular, una actividad perfecta si te interesa la artesanía gastronómica o el vino, ambos son válidos.

Creación en la cocina

Gracias al taller 'cocinar es divertido' los niños de 7 a 10 años podrán descubrir a su chef interior entre fogones e ingredientes. El curso durará cuatro días en los que recibirán además un libro de recetas y un delantal. A partir de ahora la cocina será suya. Los adultos también tendrán una oportunidad en la cocina gracias al curso 'recetas de éxito' que te ayudarán a ser el mejor anfitrión. Ambos cursos están a cargo de la Asociación Hostelería de Cantabria y el hotel-escuela Las Carolinas, cuyo contacto es el 942367030.

Ingredientes de cocina. / Félix Morquecho

Más talleres

Comienza 'La ruta de los sentidos' en Santander, cuyo objetivo pretende dinamizar los establecimientos comerciales desde la plaza de Juan Carlos I hasta la plaza de Pombo. La actividad plantea numerosas actividades repartidas por las calles de la ciudad, como son espectáculos musicales, pasacalles, arte en la calle, catas gourmet, concurso de fotografía, actividades deportivas, talleres infantiles... Dentro de esta agenda social tan completa entra el taller de música de este lunes dirigido por el DJ Súper Poly en la plaza de Pombo de 18.00 horas a 19.00.

La UIMP organiza el 'taller de creación de libros interactivos en formato ePub3' que tendrá lugar en el Campus de Las Llamas hasta el día 24 en horario de 09.00 a 13.00 horas y de 14.30 a 17.00 horas. Siempre y cuando seas un amante de la literatura el taller está orientado a cualquier persona interesada en la creación de libros digitales ya sea como hobby o a nivel profesional.

Arte

Este lunes no abandones la inspiración y disfruta de la exposición de María José Mallo Poncela en la Casa de Cultura de Ajo (Bareyo). La obra pictórica de la artista santanderina podrá verse hasta el 31 de agosto y cuenta con una amplia variedad de estilos y técnicas que caracterizan su evolución.

San Vicente de la Barquera presenta la muestra monográfica de cerámica de Cantabria hasta el día 24 de agosto en horario de 10.30 a 22.00 horas. No solo podrás disfrutar de las exposiciones, también se ofrecen talleres gratuitos para iniciarte en el arte de la cerámica de 12.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 18.00 horas en la Plaza de los Fueros.

Teatro

Las calles de Arnuero (Isla) se volverán un escenario viviente con la presentación de 'en el aire' de La Machina teatro a las 20.00 horas. Aprovecha para disfrutar de las artes escénicas y del buen tiempo que vuelve a Cantabria.

El Paraninfo de Las Llamas acoge 'Birdie' a las 20.00 horas un espectáculo multimedia con vídeo en directo que revisa 'Los pájaros' de Hitchcock. También contará con 2.000 animales en miniatura, guerras, traficantes de personas y una migración masiva, todo ello controlado por tres actores. Una actuación que impresiona por su original propuesta creativa.

Música

En la Finca Altamira comienza una serie de espectáculos hasta el 27 de agosto. Como comienzo le toca el turno al Coro de Rondalla Ciudad de Santander a las 18.30 horas. En el Centro Botín a las 19.00 horas se podrá disfrutar de unas vistas increíbles de la bahía amenizadas por la música de violín y violonchelo de Jorge Génova y Andrés Marabini. Y por su parte Santillana del Mar será escenario de las maravillosas voces del góspel africano-americano, el canto étnico y el pop de Aba Taano a las 20.45 horas en la Colegiata de la plaza de las Arenas.