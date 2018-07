Espectáculo pirotécnico y otros planes para este martes

Este martes veraniego nos regala un sinfín de actividades para realizar con niños o sin ellos, en la playa o en la ciudad, para bailar, hacer deporte en compañía, disfrutar de un buen libro, una sugerente exposición... Estas son nuestras propuestas para que anotes en tu agenda de planes del día 24 de julio.

FIESTAS DE SANTIAGO Fuegos artificiales

A las 23.00 horas de este martes el cielo de la segunda playa del Sardinero se llenará de luces con el gran espectáculo pirotécnico. Al finalizar habrá una romería en la Avenida del Stadium a cargo de la orquesta Cosmos.

Y la música no para en la campa de La Magdalena, donde el martes se podrá disfrutar de The Waterboys, de Vintage Trouble y The Mystery Lights.

Además...

Este martes viene cargado de talleres. De las 9.30 a 10.30 horas nos enseñarán artes marciales en una clase de Tai Chi al aire libre en la playa de La Concha. También podremos mover el cuerpo en los talleres de funky y pilates en los Jardines de Pereda a las 11.30 horas; de sport dance a las 12.30 y a las 19.00, y de swing a las 20.00 horas. A las 20.00 horas la Avenida Stadium ofrecerá bailes de salón y a las 21.00 horas se realizará la actividad 'Santander se mueve' contra el sedentarismo en la Avenida del Stadium.

El taller de interculturaliz-Arte nos trasladará a Hawai en una sesión de artes plásticas en las que elaboraremos adornos con flores a las 11.00 horas en la calle Juan de Herrera. Además, la misma calle se llenará de actividades entre las 18.00 y las 20.00 horas, en las que se ofrecen talleres de pintura de caras, medioambientales, de igualdad de género y juegos para los más pequeños

Además se organizan actividades para realizar con toda la familia como el toreo de salón en la plaza de toros a las 12.00 horas. Para el público infantil continúa el carrusel ecológico de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas en la calle Juan de Herrera, el tren infantil de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas en la plaza Alfonso XIII, además de las atracciones para niños con monitores de 18.00 a 22.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Pombo, Alfonso XIII y el Parque de Mesones.

MÁS PLANES ESTE MARTES Música en grande

Continúa la serie de conciertos para celebrar el X aniversario de 'Música en Grande' en los campos del Malecón de Torrelavega, donde este martes le toca el turno a Alejandro Fernández a partir de las 21.15 horas.

Alejandro Fernández.

Teatro

La plaza porticada protagonizará una velada de risas a cargo de los cómicos Fernando Esteso y Félix el Gato con su obra 'Dos hombres y un vespino' a las 20.00 horas. Por su parte, el paraninfo de las Llamas (UIMP) acogerá la propuesta teatral de Nando lópez 'Desengaños amorosos', una obra de carácter romántico confeccionada a partir de las novelas de María de Zayas. Ambas actuaciones son gratuitas y acogen a todo tipo de públicos.

01:42 Vídeo.

Talleres infantiles

Santa María de Cayón celebra la semana marina para los más pequeños. De 10.00 a 12.00 horas la Encina ofrecerá talleres de manualidades con temática del mar como la realización de un pez de platos de papel o una ballena a vase de hueveras.

Exposición de fotografía

'Palabras enfermas' de Marina Nieto se inaugura en el centro cultural Doctor Madrazo a las 19.30 horas del martes. La artista presenta un proyecto fotográfico en el que las imágenes interactúan con las palabras tratando de demostrar la importacia que llegan a tener en el arte visual.

Literatura

A las 19.00 horas desde la Librería Gil se presentarán los libros 'Diarios Tempranos. Donoso in Progress, 1950-1965' y 'La Figura del Agua' por parde de la editorial Renacimientos. El primero nos ofrece una serie de diarios que el escritor José Donoso realizó entre 1050 y 1965. En cuanto al segundo, se trata de poesía inspirada en la obra del autor Gonzalo Rojas.

La Librería La Vorágine da la bienvenida a Alicia Fuentes Vega y su libro 'Bienvenido Mr. Turismo' a las 20.00 horas. El libro propone una revisión de la cultura del boom turístico español basado en referencias de archivos nacionales y extranjeros y herramientas de estudio analítico de contenido visual y de la antropología del turismo.

Conferencias

El Aula de Cultura La Venencia organiza la conferencia 'Arte y matemática en la prehistoria de la Cornisa Cantábrica' impartida por Francisco A. González Redondo a las 19.00 horas. La clase será de entrada libre hasta completar aforo.