David Guetta, The Jacksons, Rubén Blades y Dani Martín, fieles a 'La Campa' de Santander

David Guetta, The Jacksons, Rubén Blades, The Waterboys, Dani Martín, Vetusta Morla, Sidecars Taburete serán algunos de los cabezas de cartel del festival 'La Campa de Santander', que celebrará su primera edición durante las fiestas de la capital tras la polémica marcha de 'Música en Grande' a Torrelavega, después de que Mouro Producciones -responsable del evento los últimos años- decidiera mudarse a la capital del Besaya una vez que el Ayuntamiento de Santander sacó a concurso, por primera vez, su gestión.

Del 21 al 28 de julio, primeras espadas del pop, rock y electrónica nacional e internacional se mantendrán fieles a un escenario, el de La Magdalena, que desde hace años se ha convertido en un icono musical de la Semana Grande. La coincidencia de estas fechas con la de los conciertos de Torrelavega, en El Malecón, obligarán a los cántabros a elegir un destino u otro, algo que la alcaldesa de Santander ya valoró en su día: «Los ciudadanos salen beneficiados de la colaboración y no de la competencia».

Pero este martes era el día de hablar del cartel y dejar polémicas a un lado. «La ilusión y las ganas con las que estamos trabajando está por encima de todo», dijo la concejala de Festejos, Lorena Gutiérrez.

Delfuego Booking y Heart of Gold, empresas organizadoras de 'La Campa', han explicado que los artistas que actuarán en Santander no responden a un único estilo, «decisión deliberada con la intención de atraer diversos públicos y satisfacer a todos los santanderinos y visitantes» Javier Palacios.

David Jiménez-Zumalacárregui, responsable de, explicó que han buscado «componer un cartel de artistas con trayectoria en la música y otros que están por descubrir por el gran público, y todos juntos conforman un cartel de calidad que sorprenderá a todos los que quieran disfrutar de los conciertos de 'La Campa'».

Programa de conciertos 21 de julio: Dani Martín + Sidecars + Stock (Desde 20 euros) 22 de julio: Viva Pop Festival (5 euros para los menores de 16 años | Adultos desde 16 euros) 23 de julio: Concierto Solidario de Rubén Blades + Kiko Veneno (9 euros) 24 de julio: The Waterboys + Vintage Trouble + The Mystery Lights (27 euros) 25 de julio: The Jacksons (Gira 50 Aniversario Jacksons 5)+The Excitements (29 euros) 27 de julio: Vetusta Morla + Egon Soda (23 euros) 28 de julio: David Guetta + invitados (30 euros) Abono: Desde 79€ exceptuando el Concierto Solidario y David Guetta.

Siete días para todos los públicos

Los precios de las entradas oscilarán entre los 9 euros del concierto solidario del 23 de julio -protagonizado por Rubén Blades y Kiko Veneno-, y los más de 30 euros que costarán las más baratas para ver a David Guetta, que ofrece en Santander su único concierto en solitario de este año en España.

También se podrá adquirir desde 79 euros un abono para los conciertos que, sin embargo, no incluye ni el de David Guetta ni el solidario.

Las entradas para Dani Martín, Sidecars, y Stock, desde 20 euros.

La apertura el día 21 de julio, correrá a cargo de Dani Martín, que cumple la mayoría de edad en los escenario con la gira 'Pequeños éxitos y grandes desastres'. Esa misma noche abrirá Sidercars, presentando 'Cuestión de gravedad', el cuarto trabajo de estudio de su carrera, y el rock de la banda reinosana Stock..

El 22 de julio será el día para disfrutar en familia con el 'Viva Pop Festival'. Entradas, 5 euros para los menores de 16 años y adultos desde 16 euros.

El domingo 22 de julio tiene nombre propio: Viva Pop, pensado como una gran fiesta para disfrutar en familia. Habrá juegos, actividades complementarias y precios populares para compartir la jornada en familia. Sobre el escenario, el Show de Pocoyó y las actuaciones de Lucía Gil, popular por concursar en el programa de televisión 'Tu Cara Me Suena' o protagonizar el musical 'La Llamada', los cántabros Repion, Carolina Durante, considerados los nuevos Nikis con su hit 'Cayetano' y la popular banda Taburete.

El concierto solidario será el día 23 y actuarán Rubén Blades y Kiko Veneno (9 euros).

El lunes 23 de julio será la noche solidaria con un concierto cuya recaudación completa irá a parar al Proyecto de Amara Cantabria, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Cantabria. Se subirán al escenario Kiko Veneno, exponente de la fusión flamenco-rock, y el poeta de la salsa Rubén Blades, considerado como uno de los músicos más exitosos y prolíficos de Latinoamérica, con diecisiete Premiosb Grammy. El director de Heart of Gold, David Jiménez, agradeció a Rubén Blades su apuesta por Santander con un espectáculo de dos horas y media con 22 músicos en el escenario, algo que motivó a Kiko Veneno a sumarse al cartel santanerino. El precio de la entrada será simbólico, dese 9€ la entrada normal y 45€ en la zona VIP.

El 24 de julio tocarán The Waterboys, Vintage Trouble y The Mystery Lights. Precio de la entrada: 27 euros.

El martes 24 de julio se dan cita tres bandas internacionales de pop y rock dando espacio a un público más alternativo. Los escoceses The Waterboys, liderados por Mike Scott, interpretarán temas de su último disco, 'Out all of this blue', y sus clásicos,'The Whole of the Moon' y 'Fisherman's blues'. Vintage Trouble, la banda californiana, regresa a Cantabria tras colgar el cartel de 'todo vendido' en Escenario Santander hace unos meses. Su enérgico espectáculo les posiciona como estandartes del soul-rock contemporáneo. No menos enérgicos son los neoyorquinos The Mystery Lights que vuelven a poner en el mapa el mejor garaje rock y soul sesentero.

El día 25 será el turno de The Jacksons (Gira 50 Aniversario Jacksons 5)+The Excitements. Precio entrada, 29 euros.

Un día después, el 25 de julio, será la cita más memorable por su importancia histórica. Se subirán al escenario The Jacksons quienes celebran su 50 aniversario. Jermaine, Jackie, Tito y Marlons revivirán sus raíces como los 'Jackson 5', entonces con su hermano Michael Jackson. Abrirán para ellos The Excitements, grupo de soul barcelonés que se han labrado un gran respeto gracias a la fuerza de la vocalista Koko-Jean Davis. Palacios comentó que ya han visto el espectáculo que van a traer a Santander, algo único en España.

El 27 de julio será el día de Vetusta Morla y Egon Soda. Precio de la entrada, 23 euros.

Vetusta Morla, con una de las giras más aplaudidas a nivel nacional, recalará en 'La Campa Santander' el viernes 27 de julio. Presentará su reciente trabajo 'Mismo sitio, distinto lugar', sin renunciar a temas clásicos. Junto a los madrileños, Egon Soda, una de las bandas indies nacionales con mejor reputación ya que la forman grandes músicos y productores.

El 28 de julio, como cierre de lujo a toda una semana de actuaciones, el productor de música electrónica David Guetta, confirma su presencia encabezando el cartel de la semana y liderando la última noche dedicada por completo a la música dance y electrónica. El show de David Guetta es uno de los más cotizados en el mundo y ha recorrido las principales capitales colgando el cartel de 'no hay entradas'. Guetta será el artista principal de una noche que contará con otros Dj's y productores de electrónica que descubriremos próximamente.