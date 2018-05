Santander cuestiona que Torrelavega contraprograme sus conciertos estivales Público en un concierto de Rulo, en el Ferial de Torrelavega, en agosto de 2016. / María Gil Lastra «No creo que lo que ha hecho Torrelavega sea la mejor opción», dice la alcaldesa santanderina, que asegura que su equipo «respeta el espacio de cada municipio» VIOLETA SANTIAGO SANTANDER. Sábado, 12 mayo 2018, 12:54

Santander ha «procurado siempre no contraprogramar espectáculos ni fiestas con otras localidades cercanas, respetando el espacio de cada municipio.... No creemos» que lo que ha hecho Torrelavega «sea la mejor opción». Gema Igual censuró ayer la decisión del ayuntamiento torrelaveguense de contratar el paquete de conciertos que Mouro Producciones había preparado para la Semana Grande de Santander, si bien la alcaldesa de la capital hizo una crítica de guante blanco. Y eso que existe un malestar enorme en el entorno municipal santanderino, ya que Torrelavega acogerá el 'Música en Grande' en las mismas fechas en que Santander tendrá sus 'Conciertos de la Campa', lo que supone que santanderinos, cántabros y turistas se verán obligados a elegir entre unas citas y otras.

Hasta este año, 'Música en Grande' había sido uno de los platos realmente sabrosos que servía Santander en paralelo con las Fiestas de Santiago, a la altura de la tercera semana de julio. En esta ocasión, el Ayuntamiento le concedió la organización del evento musical a un promotor nuevo (La Campa) frente a la sociedad (Mouro Producciones, liderada por Guillermo Vega) que solía llevarse esta programación. Al no ser reelegido, Guillermo Vega se fue con su música a otra parte, con el resultado de que le compraron su cartel al completo a solo 25 kilómetros y lo hizo un equipo de gobierno del PSOE-PRC. Así, Torrelavega tendrá seis conciertos del 22 al 28 de julio, y Santander otros tantos (el programa no se ha presentado oficialmente) las mismas noches. En la capital, coincidirán con la Semana Grande. La semana festiva de Torrelavega se celebra dos semanas más tarde, alrededor del 15 de agosto.

«Los ciudadanos salen beneficiados de la colaboración y no de la competencia» Gema Igual | Alcaldesa de Santander

Gema Igual señaló que su Ayuntamiento ha «procurado siempre no contraprogramar» desde el convencimiento de que los ciudadanos «salen beneficiados de la colaboración y no de la competencia entre municipios que estamos próximos y sabiendo que un gran evento (deportivo, musical o del tipo que sea) genera beneficio y atracción no solo para la ciudad que lo acoge sino también para su entorno».

Por este motivo, declaró a este periódico que «respeta» que Torrelavega que, «como el resto de ayuntamientos tiene su propia capacidad de decisión sobre qué espectáculos acoge y cuándo, celebre una semana de conciertos exactamente en las mismas fechas que la Semana Grande de Santander, que ya está consolidada como foco de atracción. Pero no creemos que sea la mejor opción».

«Estamos tranquilos. A Santander viene gente de nivel internacional que vende todas las entradas Javier Palacios | Portavoz de La Campa

Aunque la alcaldesa no se desanima. Está segura de que Santander contará este verano «con una gran Semana Grande» repleta de actividades en distintos escenarios. El cartel completo se dará a conocer en breve.

«Todo el mundo ve que es feo»

Tampoco Javier Palacios, el portavoz de La Campa (y competidor de Mouro Producciones) ve lógico «contraprogramar de esta manera». «No es feo, es lo siguiente y todo el mundo lo ve. Es un desafío en toda regla», afirmó. Palacios supone que Vega tendría «compromisos adquiridos», pero no quiso profundizar en la polémica. «Nosotros lo tenemos todo preparado y estamos muy tranquilos. Traemos gente muy potente que vende todas las entradas, así que vamos a centrarnos en disfrutar». Además, apuntó que «a nivel artístico las dos propuestas son muy diferentes». Está «seguro» de que su programa «atraerá a mucha gente de fuera de la región».

«Quizá» el cartel santanderino sea «menos comercial», pero le da el valor de que «supone abrirse a otros públicos. No creo que los conciertos de Torrelavega nos dañen. Nuestros grupos tienen una gran fuerza internacional».