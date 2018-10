El otoño se anima entre magostas y Halloween Los integrantes de la Peña Bolística 'El Parque' celebraron la fiesta del otoño en la bolera del pabellón Vicente Trueba. / Luis Palomeque Los pueblos y barrios de Torrelavega ya están preparados para disfrutar de ambas fiestas, una tradicional, y la otra importada de Estados Unidos ISABEL GONZÁLEZ CASARES Torrelavega Viernes, 26 octubre 2018, 08:09

¿Castañas o truco o trato?. La tradicional fiesta de la magosta, con la que en Cantabria y especialmente en el municipio, se celebra el otoño, cada vez está más unida con otra fiesta que nos viene impuesta de la cultura anglosajona: Halloween o Samhaín, celebración de origen celta más vinculada a nuestra tierra. Ambas fiestas tienen su público, pero cada año resulta más espectacular la implantación de Halloween y su empuje por parte de los niños y jóvenes; disfraces, máscaras y demás artilugios para 'vivir' una noche 'de muerte' ya están en muchos escaparates y en las grandes superficies que no dudan en aprovechar el buen momento de una campaña que tiene mucho de comercial.

No obstante, las magostas son muy respetadas en Torrelavega que todos los años se reafirma en una fiesta mucho más ligada a las costumbres. Esta convocatoria, en algunos casos, sumada a Halloween, recorrerá los barrios y pueblos del municipio no sin dificultades, porque los colectivos que están al frente de este tipo de eventos cada vez topan con más burocracia, en especial este año, la aplicación por parte del Ayuntamiento del Anexo de la Ley de Cantabria 3/2017 de 5 de abril de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria. No obstante, las asociaciones de vecinos han vuelto, en su mayoría, a afrontar las nuevas disposiciones para no dejar a sus vecinos sin ellas.

Si el punto de partida estaba previsto en el pueblo de La Montaña, el día 5 de octubre, los siguientes en degustar las suculentas castañas asadas y el vino caliente, o refresco, fueron los integrantes de la Peña Bolística El Parque, junto al pabellón polideportivo Vicente Trueba. Este grupo de aficionados al deporte vernáculo, lo son también a lo más tradicional de la región, así que su magosta no puede faltar. Ellos mismos, con la ayuda y colaboración de las mujeres, se ocupan de recoger las castañas y de asarlas y prepararlas en los tradicionales cucuruchos de papel para repartirlas. Y este año, el colectivo tuvo la iniciativa de ofrecerlas a alumnas de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica que hicieron una pausa en su entrenamiento diario para sumarse a la fiesta.

En Sierrapando y El Zapatón

Tras esos 'pistoletazos de salida', los siguientes en celebrar la magosta serán los vecinos de Sierrapando. A iniciativa de la Asociación Juventudes de Sierrapando, que corre a cargo de las actividades lúdicas que se celebran en este pueblo. La magosta la han convocado para la tarde-noche del viernes 26 de octubre. Se cobrará un euro, «para que la gente colabore con la organización». Habrá 150 kilos de castañas y no faltará el acompañamiento musical. Y el día 31 de octubre, fiesta de Halloween.

Organizada por la Asociación de Vecinos, el barrio El Zapatón será el siguiente en disfrutar de esta fiesta, doble porque hacen coincidir la magosta con Samuin. El día 31 de octubre, a partir de las 20.00 horas, se repartirán 200 kilos de castañas (cada ración, 0,50 euros, y chocolate caliente, gentileza de Churrería Calderón). A partir de las doce de la noche, una carpa acogerá la 'Noche de Samuin', con un hinchable gratuito y la música del DJ D'an.

En el barrio La Ferretera (Barreda) la noche del 31 de octubre también se celebrará el Samuin. Aquí han organizado un auténtico 'fiestón' que comenzará a las 17.00 horas con disco móvil (Nacho Barquín), desfile y concurso de disfraces (de 0 a 100 años, hay 270 euros en premios, a cargo de la comisión), truco o trato por los alrededores del parque, barbacoa (20.30 horas) y fin de fiesta 'terrorífica' con una gran chocolatada (22.00 h.). Para inscribirse en el concurso de disfraces, hay que hacerlo hasta el 29 de octubre (en el parque, por las tardes y en el 691342807) y abonar 3 euros por persona y categoría (hay cinco).

De Tanos a Ganzo

En Tanos se han repartido el trabajo. Por un lado, el grupo de senderismo se ocupa de organizar la magosta, como en años anteriores. Esta se celebrará el día 9 de noviembre. Se les adelantarán los jóvenes del pueblo, integrantes de la Asociación Tanos 2018 que este año han tomado el relevo a Tanos 08. Ellos han organizado la fiesta de Halloween para el 31 de octubre.

En el Barrio Covadonga, la magosta 'presume', de ser la más concurrida y la más antigua del municipio. La Asociación de Vecinos Besaya se esfuerza cada año en mantener esta fiesta que se llevará a cabo el sábado 10 de noviembre. Se han previsto 200 kilos de castañas que se repartirán a 0,50 euros el cucurucho. Los piteros Fonso y Camacho pondrán la nota musical que se complementará con otras actuaciones folclóricas.

Muy cerquita en el calendario de estas magostas está la de Ganzo, que, además, hace coincidir esta fiesta con la suya patronal: San Martín. La Asociación de Vecinos ha organizado para esta fecha tan simbólica, el 11 de noviembre, la magosta. El reparto de los 100 kilos de este suculento fruto será gratuito y comenzará a las 19.00 horas. El acompañamiento será el habitual, con vino caliente y refrescos y tampoco faltará la música tradicional.

Unas fiestas prevacacionales «de muerte» Las primeras minivacaciones escolares coinciden con la festividad de Todos los Santos, o lo que impone ahora mismo la moda: 'Halloween'. Así que en los colegios del municipio el último día de clase, el 26 de octubre, se aprovechará para disfrutar de una jornada 'terrorífica'. Porque esta fiesta, pese a que no tiene nada que ver con nuestras tradiciones ha arraigado fuerte entre los niños y los jóvenes. Así que hay que estar preparado para ver a dráculas, fantasmas, brujitas, momias y demás fantasmagóricos y tenebrosos personajes por las calles. Y el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Festejos, volverá a convocar a niños y jóvenes a la fiesta que ya el año pasado batió records de participación. Los escaparates de las jugueterías y también los comercios del centro ya están decorados con elementos alusivos al Halloween, así como las confiterías, que muestran dulces específicos para consumir en estas fiestas. Y, por supuesto, en la noche del 31 de octubre, se representará en la Casa de los Escudos, en la calle Mártires, el espectáculo 'Don Juan de Noviembre', que sí que está más ligado a lo nuestro. Actores profesionales escenificarán la obra de Zorrilla 'Don Juan', en una versión que, como ha ocurrido hasta la fecha, dista del libreto original, aunque se mantiene, por supuesto, la esencia, el drama del enamoramiento de Doña Inés con Don Juan y su triste desenlace.

En el barrio Quebrantada no se quedarán este año sin la magosta. La Asociación San Ferminuco, que organiza las fiestas de este distrito, contando con la colaboración de la asociación de vecinos, dejará esta actividad para la última semana de noviembre.

Al cierre de esta información quedaban por fijar en este calendario lúdico las magostas de Paseo del Niño y Torres. Tristemente, los que este año se quedarán sin esta actividad serán los vecinos de Campuzano. La Asociación El Guaje, no ha podido asumir el costo de esta fiesta. La mala climatología que estropeó considerablemente las pasadas fiestas de San Migueluco, mermó hasta el extremo la recaudación del bar que pone la comisión, una de las principales fuentes de ingreso de El Guaje para afrontar los gastos de San Migueluco y de la magosta, entre otras fiestas que organizan. Así que para recuperarse han optado por no celebrar este año la magosta.